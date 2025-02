Interporto Padova: Significativo riscontro all’indagine di mercato per raccogliere proposte di partecipazione all’attività terminalistica

Padova-Si sono chiusi venerdì 31 gennaio i termini per l’invio delle manifestazioni d’interesse relative all’indagine di mercato, avviata da Interporto Padova lo scorso 24 dicembre, per selezionare un partner con il quale sviluppare le attività del terminal intermodale. Sono giunte oltre dieci proposte, a conferma del grande interesse suscitato dall’iniziativa e della considerazione di cui gode Interporto Padova nel mondo logistico nazionale ed internazionale.

Il presidente Luciano Greco commenta:”Il riscontro è andato oltre le nostre aspettative, sono arrivate oltre dieci proposte da realtà di livello internazionale. Anche se non sono state presentate delle offerte formali, anche dal punto di vista economico, ad una prima lettura, le manifestazioni di interesse sono davvero significative. Si tratta naturalmente di una fase assolutamente esplorativa, che non ci vincola in alcun modo, ma che ci permette di verificare in maniera del tutto trasparente ed oggettiva la possibilità di stringere in futuro alleanze e collaborazioni strategiche ed operative. A breve, i risultati saranno sottoposti ai soci di Interporto, che decideranno se procedere oppure no. In caso positivo, sarà naturalmente pubblicato un bando di gara vero e proprio”