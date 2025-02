Perini Navi: il catamarano Art Explorer si aggiudica il premio “Multihull of the Year” ai prestigiosi BOAT Design & Innovation Awards 2025

Marina di Carrara-The Italian Sea Group annuncia che il catamarano a vela Perini Navi Art Explorer di 47 metri si è aggiudicato il premio “Multihull of the Year” ai prestigiosi Boat International Design & Innovation Awards 2025 che celebrano architettura, stile, design e innovazione tecnologica nella nautica.

La cerimonia di premiazione si è tenuta domenica 2 febbraio a Kitzbühel, durante il Superyacht Design Festival, di fronte a una giuria internazionale di esperti del settore.

“Questo prestigioso riconoscimento è la testimonianza del nostro impegno costante nell’innovazione stilistica e tecnologica,” dichiara Giovanni Costantino, Founder & CEO di The Italian Sea Group. “Con Perini Navi Art Explorer abbiamo dimostrato la nostra capacità di eccellere nel segmento della vela di grandi dimensioni, unendo design d’avanguardia e soluzioni sostenibili per uhn progetto che nessuno aveva mai visto, inquanto nessuno lo aveva mai realizzato prima”.

Progettato dall’architetto Axel De Beaufort e Guillaume Verdier, che hanno curato con maestria il design degli esterni e degli interni, Art Explorer è il più grande catamarano a vela in alluminio al mondo.

Con una lunghezza di 47 metri, un’eccezionale larghezza di 17,30 metri e un imponente piano velico in carbonio con albero alto 55 metri, Art Explorer rappresenta un progetto unico e avanguardistico: un autentico museo navigante, il primo e unico del suo genere, che per due anni porterà in giro per il mondo esperienze artistiche e un forte messaggio di sostenibilità ambientale.

Sul tetto della deckhouse sono stati installati 65 m² di pannelli solari, in grado di produrre fino a 12 kW istantaneamente, con una capacità complessiva di oltre 200 kW al giorno. Questo sistema è supportato da un banco batterie al litio che garantisce una generazione elettrica a zero emissioni per oltre 6 ore, anche a pieno carico di bordo.

Il catamarano è certificato con notazione di classe “green” e dispone di filtri catalitici per abbattere emissioni e particolato dai gas di scarico. Inoltre, tutte le manovre nei porti e nelle aree protette saranno effettuate in modalità completamente elettrica.

Grazie al potente piano velico, completamente automatizzato e gestibile da una sola persona, il catamarano è in grado di navigare a vela a una velocità di 10 nodi anche con venti molto deboli.