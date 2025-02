Il gruppo russo LNG pressa l’UE contro sanzioni più severe

(Yamal LNG; foto courtesy Novatek)

Il vicepresidente di Novatek, Denis Solovyov, si è offerto di incontrare tre gruppi politici a Bruxelles

Port of Sabetta. Novatek, la più grande società russa di gas naturale liquefatto, posta nel porto di Sabetta a nord–est della Penisola di Yamal (Siberia nord-occidentale), si è rivolta ai gruppi politici di Bruxelles nel tentativo di fare pressione contro l’inasprimento delle sanzioni dell’UE.

L’European Policy Centre, Bruegel e il Centre on Regulation in Europe sono stati contattati da Novatek questa settimana, chiedendo un incontro con il vicepresidente dell’azienda Denis Solovyov.

Tutti i think-tank, che influenzano le decisioni dell’UE con relazioni e proposte politiche, hanno rifiutato la richiesta.

Lo scopo dell’incontro, secondo un’e-mail inviata all’EPC e visionata dal Financial Times, era “impegnarsi in una conversazione aperta con voi sulla sicurezza energetica, sul ruolo del GNL e sui recenti sviluppi della politica energetica dell’UE”. La stessa e-mail è stata inviata agli altri due gruppi politici.

Il viaggio programmato di Solovyov a Bruxelles coincide con gli accesi dibattiti tra i governi dell’UE sull’opportunità che il blocco vieti le importazioni di GNL russo, l’ultimo combustibile fossile che finora è stato protetto dalle restrizioni imposte in risposta all’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte di Mosca.

Né Solovyov né altri dirigenti di Novatek, né l’azienda stessa, sono soggetti a sanzioni individuali nell’UE.

Questa settimana la Commissione europea ha proposto divieti limitati per il GNL russo diretto ai porti dell’UE che non sono collegati alla principale rete del gas del blocco. La proposta deve ancora raccogliere il sostegno dei 27 governi del blocco e deve essere sostenuta all’unanimità per essere approvata.

Le importazioni di GNL dalla Russia sono salite a livelli record lo scorso anno e rappresentano oltre il 20% delle importazioni complessive del combustibile super-refrigerato del blocco.

Oltre il 90% dei volumi proviene da impianti di proprietà di Novatek: Yamal LNG e Vysotsk LNG. Vysotsk è stata recentemente aggiunta alle sanzioni statunitensi.

Il presidente Donald Trump ha segnalato la volontà di imporre ulteriori restrizioni all’economia russa se il Cremlino non porrà fine alla guerra presto.

Fabian Zuleeg, amministratore delegato dell’European Policy Centre, ha dichiarato: “Gli attori economici russi stanno cercando segretamente di influenzare il processo decisionale in Occidente per ottenere l’eliminazione delle limitazioni alle loro attività. L’UE dovrebbe resistere alla tentazione di impegnarsi nuovamente economicamente con la Russia, poiché Mosca continuerà ad essere più che disposta a trasformare l’interdipendenza in un’arma in futuro”.

Novatek è una delle più grandi società energetiche private in Russia ed è stata la principale esportatrice di GNL, un ingranaggio vitale nella spinta del Cremlino a vendere più carburante via mare all’estero. Ma questa ambizione è stata ridotta negli ultimi anni, con gli Stati Uniti che hanno imposto per la prima volta sanzioni al progetto Arctic LNG 2 guidato da Novatek, che avrebbe dovuto essere il più grande impianto di GNL della Russia, e anche alle navi che trasportavano il carburante.

Arctic LNG 2 ha effettuato diverse spedizioni dall’agosto dello scorso anno, ma nessuna è stata consegnata ai clienti che temono le ripercussioni di un progetto sanzionato dagli Stati Uniti. Novatek ha dichiarato che la sua produzione di idrocarburi lo scorso anno è stata di 667 milioni di barili di petrolio equivalente, con un aumento del 3,3% rispetto al 2023. Il volume delle vendite di gas naturale, compreso il GNL, è stato di 77,7 miliardi di metri cubi, con un calo dell’1,1% rispetto al 2023.

Abele Carruezzo

(Denis Solovyov, vicepresidente di Novatek)