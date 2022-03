Massimo Bernardo, giornalista e presidente storico del Propeller Club Venezia

Venezia. Massimo Bernardo, giornalista affermato e presidente del Propeller Club Port of Venice, da ieri ha iniziato la sua navigazione per mari che le carte nautiche non riportano mai.

Lo ricordiamo per la sua continua presenza, a Brindisi, nelle edizioni dello SNIM, fin dalla nascita. I suoi interventi sono stati sempre puntuali e con una visione crocieristica futura per il porto di Brindisi, ha sempre sostenuto che la ‘navigazione’ è un segmento della filiera turistica nautica e la nautica da diporto va incentivata sempre.

IL NAUTILUS, il direttore Salvatore Carruezzo, e l’amico Abele Carruezzo salutano con affetto il caro Massimo, amico e collega, e porgono alla famiglia condoglianze per la perdita dell’amico Massimo.