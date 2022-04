Engy di Stefano Pistore si prende il “Primaverile Meteor”, tre splendide prove per il debutto stagionale della flotta Meteor di Chioggia

CHIOGGIA– Una giornata di sole ed una brezza che, nonostante le previsioni della vigilia, è stata costante tra gli 8 ed i 14 nodi sono state la cornice perfetta che ha accompagnato il ritorno alle regate della flotta Meteor di Chioggia, dove oggi si è disputato il “Primaverile Meteor”, prima tappa del Trofeo Darsena Le Saline organizzato da Il Portodimare con la collaborazione dello Yacht Club Padova.

L’evento, al quale hanno preso parte una decina di monotipi, era valido anche per il campionato zonale di classe della XII Zona FIV e per la Ranking Assometeor Nazionale in combinata con la MetaMeteor del 30 Aprile 2022.

Dopo la rapida corrente di aria fredda transitata ieri in Veneto, la pressione in deciso aumento per l’espansione di un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo ha concesso stamane un tempo nuovamente stabile che ha permesso nel primo pomeriggio l’ingresso di una brezza da SudEst che ha consentito al comitato di regata di far disputare tutte le tre prove in programma. “Abbiamo avuto la pazienza di attendere il vento che ci ha ripagato con tre belle prove. Devo fare i complimenti a tutti gli equipaggi per il loro livello e per la loro sportività dimostrata nel corso delle tre splendide prove che sono state disputate” ha commentato Stefano Bragadin, presidente del Comitato di Regata.

Sul campo di regata la vittoria è andata all’equipaggio di Engy, in gara sotto il guidone del Circolo Nautico Chioggia. Il team di Stefano Pistore con Silvio Sambo e Nicolò Cavallarin si è dimostrato in ottima forma, mettendo a segno tre primi posti. “È stata una grande prova di tutto l’equipaggio” ha affermato l’armatore di Engy Stefano Pistore, che prosegue “i ragazzi oggi hanno dimostrato spirito di sacrificio. Devo ringraziarli per la voglia, la grinta e la determinazione che hanno dimostrato. Siamo molto felici di aver cominciato questa nuova stagione nella stessa maniera in cui avevamo concluso quella precedente”.

A completare il podio Asiatyco di Corrado Perini (CNC) che ha preceduto di un solo punto Anemos di Gosmin Gabriele (YCV).

A margine della cerimonia di premiazione, nel corso della quale è stato assegnato anche un riconoscimento all’equipaggio di Antares dello Treviso Sailing Club quale team proveniente da più lontano, il presidente de Il Portodimare Giuseppe Modugno si è detto particolarmente soddisfatto sia per la riuscita dell’evento, sia per la partecipazione avuta dalla flotta Meteor affermando come “È stata una bella giornata, che non era partita sotto i migliori auspici ma che siamo comunque riusciti a concludere nel migliore dei modi”.