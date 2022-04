Coppa Primavera, pubblicato il bando

L’evento in programma a Chioggia il 7 ed 8 maggio valido come qualificazione al Campionato Italiano Assoluto di Vela d’Altura

CHIOGGIA– La grande vela d’altura è pronta a tornare protagonista a Chioggia, dove sabato 7 e domenica 8 maggio l’associazione sportiva padovana Il Portodimare, in collaborazione con lo Yacht Club Padova, organizzerà la Coppa Primavera. L’evento sarà un importante crocevia per la stagione, essendo valido come qualificazione al Campionato Italiano Assoluto di vela d’altura che si terrà a fine agosto a Monfalcone.

Il programma della manifestazione prevede la disputa di un massimo di cinque prove, corse su percorso bolina-poppa nel campo di regata permanente posizionato dinnanzi la spiaggia di Sottomarina, con la possibilità di regata costiera in caso di meteo avverso. Il segnale di avviso della prima prova sarà esposto nel battello del comitato di regata alle ore 11:00 di sabato 7 maggio.

Alla Coppa Primavera sono ammesse le barche d’altura in possesso di un valido certificato di stazza ORC International 2022 o ORC Club e le barche classificate Minialtura e Meteor. Le iscrizioni (qui il modulo) dovranno pervenire in formato elettronico alla segreteria tramite e-mail a ilportodimare.asd@gmail.com entro le 19.00 del 30/04/2022.

Le imbarcazioni partecipanti al Campionato non ormeggiate a Chioggia, saranno ospitate a partire dal giorno 1 maggio 2022, fino al giorno 14 maggio compreso, presso la Darsena Le Saline, l’elegante Marina situato a due passi dal centro storico di Chioggia, da sempre partner degli eventi targati Il Portodimare.

“La Coppa Primavera sarà, per molti equipaggi, un’ importante occasione per testare la messa a punto delle imbarcazioni e dell’equipaggio in vista degli importanti appuntamenti che si terranno nel 2022 nell’alto Adriatico” ha affermato Emilia Barbieri, vice presidente de Il Portodimare e consigliera UVAI.

La Coppa Primavera 2022 è organizzata con il supporto di Lola, Banca Patavina, Bottaro, Ingemar, Cantina San Giuseppe, Birra Mistròn e Pro Loco Chioggia Sottomarina.