Rubio definisce “inaccettabile” la presenza cinese nel Canale di Panama

(Foto courtesy Panama Canal Authority)

Il Segretario di Stato degli Stati Uniti Marco Rubio e l’amministratore dell’Autorità del Canale di Panama Ricaurte Vasquez visitano le chiuse di Miraflores al Canale di Panama ieri 2 febbraio 2025

Panama City. Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha avvertito domenica il Presidente di Panama, José Raul Mulino, che Washington “prenderà le misure necessarie”se non prenderà immediatamente provvedimenti per porre fine a ciò che il presidente Donald Trump considera l’influenza e il controllo della Cina sul Canale di Panama.

Il Presidente Raul Mulino, dopo i colloqui con l’alto diplomatico statunitense a Panama City, ha segnalato che avrebbe rivisto gli accordi che coinvolgono la Cina e le imprese cinesi e ha annunciato un’ulteriore cooperazione con gli Stati Uniti sulla migrazione, ma ha ribadito anche che la sovranità del suo paese sulla seconda via d’acqua più trafficata del mondo non è in discussione.

Il Segrtetario di Stato Rubio ha consegnato un messaggio di Trump secondo cui la presenza della Cina – attraverso una società con sede a Hong Kong che gestisce due porti vicino agli ingressi del Canale – era una minaccia per il corso d’acqua e una violazione del trattato USA-Panama, ha detto il portavoce del Dipartimento di Stato americano Tammy Bruce in una dichiarazione.

“Il Segretario Rubio ha chiarito che questo status quo è inaccettabile e che, in assenza di cambiamenti immediati, richiederebbe agli Stati Uniti di adottare le misure necessarie per proteggere i propri diritti ai sensi del Trattato”, ha detto Bruce.

Rubio non ha precisato esattamente quali passi Panama deve intraprendere o come sarebbe la rappresaglia degli Stati Uniti.

“La Cina sta gestendo il Canale di Panama. Questo non è stato dato alla Cina, è stato dato a Panama – stupidamente – ma hanno violato l’accordo, e noi lo riprenderemo, o accadrà qualcosa di molto potente”, ha detto Trump ai giornalisti.

Mulino ha detto che il suo incontro con Rubio è stato rispettoso e cordiale. Ha mostrato la volontà di rivedere alcune attività cinesi a Panama, tra cui una concessione chiave di 25 anni alla CK Hutchison Holdings 0001.HK, con sede a Hong Kong, rinnovata nel 2021 per la gestione dei porti a entrambi gli ingressi del Canale, in attesa dei risultati di un audit.

“Un ampio accordo tra Panama e Cina per contribuire all’iniziativa cinese Belt and Road, in base alla quale il paese asiatico ha ampliato gli investimenti a Panama durante le precedenti amministrazioni, non sarà rinnovato”, ha detto Mulino e pronto a studiare la possibilità di terminarlo anticipatamente.

La Cina ha detto che non ha alcun ruolo nella gestione del canale e che rispetta la sovranità e l’indipendenza di Panama sul corso d’acqua.

“Mai e poi mai la Cina ha interferito”, ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri cinese Mao Ning quando gli è stato chiesto delle affermazioni degli Stati Uniti il mese scorso, aggiungendo che la Cina riconosce il Canale come “una via d’acqua internazionale permanentemente neutrale”.

Abele Carruezzo