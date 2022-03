AdSP MAM e AdSP Mar Ionio: appello alla Regione Puglia per marebonus e ferrobonus

Questa mattina, in modalità “da remoto”, si è svolto un proficuo incontro convocato dal presidente della Commissione I (Bilancio – Finanze – Programmazione) della Regione Puglia, Fabiano Amati, in cui è stata rappresentata l’occasione di sviluppo economico fornita dalla transizione energetica e dalla diversificazione degli approvvigionamenti.

Si è discusso, in particolar modo, del #gnl e anche e soprattutto i carburanti “carbon neutral”, quali lo stesso gnl, la bioammonia, il metanolo e il syngas.

I presidenti di AdSP MAM, Ugo Patroni Griffi, e di AdSP Mar Ionio, Sergio Prete, hanno lanciato un appello alla Regione affinchè ogni risorsa possibile sia impiegata nell’ambito delle misure “marebonus” e “ferrobonus” regionali, in grado di ridurre il costo derivante dall’incremento dei prezzi degli idrocarburi per la logistica, ancora oggi fortemente legata al trasporto su gomma, e per l’intera economia pugliese.

Si tratta di misure già in vigore in numerose regioni, di rapida attuazione e che possono sostenere l’intera catena logistica, sia in termini di costi, sia in termini di esternalità ambientali.