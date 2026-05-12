FEDERAZIONE ITALIANA VELA E EDISON NEXT RINNOVANO LA PARTNERSHIP PER PROMUOVERE LA CULTURA DELLA VELA E DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Milano – La Federazione Italiana Vela e Edison Next – società del Gruppo Edison che accompagna aziende e pubbliche amministrazioni nel percorso di decarbonizzazione, sostenendo la competitività dell’industria e restituendo valore ai territori – rinnovano la collaborazione per il quarto anno consecutivo, confermando un sodalizio che unisce sport, innovazione e attenzione all’ambiente.

L’accordo consolida il ruolo di Edison Next come partner della FIV e ne conferma il sostegno ai principali eventi federali, proseguendo il percorso che ha visto la società impegnata come main sponsor della Federazione e title sponsor del Campionato Italiano Classi Olimpiche (CICO) e del Campionato Italiano Assoluto Vela d’Altura.

“Siamo molto soddisfatti di rinnovare il percorso intrapreso con Edison Next, un partner che in questi anni ha dimostrato di credere davvero nella vela e nei valori che esprime – dichiara Francesco Ettorre, Presidente della Federazione Italiana Vela –. Insieme stiamo costruendo un progetto negli anni che guarda oltre il risultato sportivo: vogliamo circoli più efficienti dal punto di vista energetico, eventi sempre più sostenibili e un modo nuovo di vivere il mare, nel rispetto dell’ambiente e delle comunità che lo abitano. Questo rinnovo ci permette di dare continuità a un lavoro comune che coinvolge atleti, società e territori, rafforzando il ruolo della FIV come motore di una cultura della sostenibilità applicata allo sport”.

“Essere al fianco della Federazione Italiana Vela per il quarto anno consecutivo testimonia la solidità di un percorso costruito insieme con coerenza e visione condivisa – dichiara Giovanni Brianza, CEO di Edison Next –. La condivisione dei valori e l’attenzione alla crescita dei giovani talenti contraddistinguono la vela così come orientano il nostro impegno quotidiano”.

Questa partnership, volta a promuovere la cultura della vela e la sensibilità verso la sostenibilità ambientale, offre a Edison Next l’opportunità di consolidare un dialogo costruttivo con i soci della Federazione e con la propria rete di stakeholder sul territorio, affrontando temi legati alla decarbonizzazione e all’ottimizzazione energetica, favorendo sinergie a livello nazionale. Per FIV rappresenta, invece, un’occasione concreta per sostenere attività sportive e sociali sempre più rispettose dell’ambiente e in equilibrio con l’ecosistema.

La collaborazione si propone, inoltre, di dare continuità alla promozione congiunta del modello innovativo di scuola sviluppato da Edison Next che, attraverso la riqualificazione energetica degli edifici scolastici, punta a trasformare questi luoghi, oggi spesso sottoutilizzati e sovradimensionati, in strutture moderne, sicure e multifunzionali, aperte alla comunità e capaci di rispondere alle esigenze delle famiglie contemporanee, in cui entrambi i genitori nella maggior parte dei casi lavorano, nel pieno rispetto del sistema didattico attuale e della titolarità dei Comuni. Grazie a questa partnership si intendono rafforzare le sinergie in ambito scolastico, facendo leva sulle esperienze maturate dalla FIV con le numerose progettualità già in essere che coinvolgono il mondo della scuola.

Sempre in ottica di vicinanza al territorio e alla sua comunità, insieme a Fondazione EOS – Edison Orizzonte Sociale, sono stati portati avanti campus educativi, in collaborazione con Sailor for Kids, a Palermo e Napoli per promuovere coesione sociale e partecipazione giovanile attraverso l’esperienza del mare e della vela. Qui, grazie alla collaborazione tra FIV, Edison Next e Fondazione EOS, sono state offerte a ragazze e ragazzi, a volte provenienti da contesti di vulnerabilità, esperienze che hanno posto al centro sport, cultura e formazione.

FIV e Edison Next, insieme, dimostrano che l’integrazione tra sport e sostenibilità ambientale è in grado di generare valore concreto per le comunità e i territori, anche a livello sociale, promuovendo iniziative concrete che guardano al futuro.

Per celebrare il rinnovo della partnership è stato realizzato un breve video emozionale che, partendo dal mare e dallo sport della vela, mette in evidenza la passione e i valori come innovazione, spirito di squadra e sostenibilità, che uniscono e caratterizzano FIV e Edison Next.