Da domani al via il XVII Campionato Interprovinciale per velisti con disabilità – Svelare senza Barriere

Da domani a sabato, a Desenzano, l’evento cloù dell’iniziativa basata interamente sul volontariato con la quale dal 2008 il Gruppo Nautico Dielleffe dimostra ogni settimana, da marzo a ottobre, come la Vela possa essere uno straordinario strumento di inclusione.

Oltre al titolo di Campioni Interprovinciali 2026, saranno assegnati il Trofeo Luigina e il Memorial Cino Anelli.

Svelare senza Barriere non è una semplice uscita in barca ma un percorso strutturato che si sviluppa attraverso allenamenti settimanali con le Associazioni presenti a rotazione, e che culmina nel Campionato, quando tutti i protagonisti si ritrovano insieme.

Desenzano del Garda- Con la cerimonia d’apertura, prevista domani, mercoledì 26 alle ore 10 presso la sede del Gruppo Nautico Dielleffe a Desenzano, prenderà ufficialmente il via la diciassettesima edizione del Campionato Provinciale per velisti con disabilità- Svelare senza barriere.

Da domani a sabato 29 agosto, infatti, il golfo di Desenzano del Garda farà da splendido palcoscenico alla manifestazione considerata il coronamento dell’iniziativa Svelare senza Barriere, voluta dal sodalizio presieduto da Gianluigi Zeni per affermare gli effetti positivi della Vela come strumento di intervento nelle varie aree del disagio sociale, fisico e mentale.

“Svelare senza barriere, basato interamente sul volontariato, infatti, non si limita ad una semplice e sporadica uscita in barca a vela ma è un vero e proprio programma articolato durante tutto l’anno che culmina in queste giornate di Campionato nelle quali si incontrano tutti insieme gli Amici delle varie Associazioni coinvolte e cioè Fobap Anffas Brescia, Anffas Desenzano-Rivoltella, Cooperativa C.D.D. Collaboriamo di Leno (presenti fin dal 2008), Anffas Mantova (dal 2024) e, per la prima volta, la Cooperativa Sociale Fiordaliso di Castiglione delle Stiviere.- spiega il presidente del Gruppo Nautico Dielleffe, Zeni -Nell’edizione che sta per iniziare utilizzeremo quattro imbarcazioni del GN Dielleffe – tre J92 e un Dehler 29- a bordo delle quali saranno impegnati nella massima sicurezza otto equipaggi in rappresentanza delle varie Associazioni (due di Desenzano, Leno e Mantova e una di Brescia e Castiglione delle Stiviere). Ogni equipaggio sarà formato da due persone con disabilità, un loro accompagnatore responsabile e un osservatore dell’organizzazione. Sono previste regate di flotta con percorso a bastone, ben visibili dal lungolago e seguite dai gommoni e dalle barche messe a disposizione dei Soci del GN Dielleffe, e tanti momenti conviviali a terra. Le regate avranno inizio alle ore 10.30 di mercoledì 26, dopo la cerimonia di apertura e si concluderanno entro le ore 13 di sabato 29.”

Il Comitato di Regata, presieduto da Raffaele Valsecchi, sarà affiancato dai volontari del Gruppo Nautico Dielleffe, coinvolti a terra e in acqua. Tra loro, oltre all’instancabile presidente Gianluigi Zeni, saranno presenti Betti Bonomini, Annalisa Bulgari, Silvia Zeni, Alessia Valbusa, Mara Giorgi, Maurizio Maffi, Roberto Ferlucci, Salvatore Secci, Pietro Tasquier, Sergio Zumerle, Cesare Bresciani, Francesco Salvini, Gianni Saccomani, Antonio Diaco, Andrea Iozzi e Adriano Zambolo.

Dopo il successo degli scorsi anni, la premiazione di questa 17° edizione si svolgerà sabato 29 alle ore 14 presso la sede del GN Dielleffe e sarà una vera e propria festa che, alla presenza di tutti i concorrenti, delle autorità e degli organizzatori, premierà non solo i vincitori ma tutti i partecipanti. Oltre al titolo di Campioni Interprovinciali 2026, saranno assegnati anche il IX Trofeo Challenge Luigina Bressanelli Iozzi, istituito nel 2016 in ricordo dell’amica scomparsa e rappresentato da una vela in marmo di Carrara, e il II Trofeo Memorial Cino Anelli, pezzo unico realizzato in alluminio riciclato dalla sarda Shivachic di San Teodoro per ricordare l’ex Sindaco di Desenzano del Garda, grande sostenitore fin dai suoi esordi del progetto Svelare senza Barriere e della realizzazione della nuova sede del circolo.

L’intero evento, meravigliosa realtà di sport, inclusione e volontariato inserita nel calendario della XIV Zona Fiv, gode del patrocinio e del pieno sostegno dell’Amministrazione Comunale di Desenzano del Garda e può contare sul supporto di Cembre, BCC Carate Brianza e Treviglio, Lancar, Centrale del Latte di Brescia, Caffè Cartapani, Consorzio Grana Padano e di altri amici e sostenitori.

Dopo i successi di Desenzano-Rivoltella (2009, ’12, ’13, ’18 e 2025), Leno (2008, ’11, ’14, ’17, ’19 e 2023), Brescia (2010, ’15 e ’16) e Mantova (2024), chi scriverà il proprio nome nell’albo d’oro del Campionato?

Per scoprirlo non perdete l’appuntamento da mercoledì 26 a sabato 29 con il XVII Campionato Provinciale per velisti con disabilità-Svelare senza barriere.

Tutte le immagini delle precedenti edizioni, realizzate da Giancarlo Marini, Carlo Violani e Luigi Meregalli, e i video di Angelo e Daniel Modina della VRM Video Production, sono disponibili sul sito www.grupponauticodielleffe.it , sui canali social Facebook (Gruppo Nautico Dielleffe) e Instagram (@grupponauticodielleffe) e su YouTube www.youtube.com/@grupponauticodielleffe.