CLIA annuncia la Settimana delle Crociere 2026

La Cruise Lines International Association (CLIA) ha rivelato i dettagli della Cruise Week, che quest’anno si terrà dal 14 al 20 settembre

Londra. La Cruise Lines International Association (CLIA) unisce la comunità globale delle crociere, includendo prestigiose compagnie oceaniche, fluviali e specializzate, leader marittimi, porti, destinazioni, cantieri navali e la più ampia rete di professionisti del viaggio crocieristico.

L’evento annuale, focalizzato sugli agenti, è pensato per promuovere le crociere e aiutare a sensibilizzare sulle opzioni di vacanza disponibili tramite media e promozioni.

Durante tutta la settimana, CLIA incoraggerà agenti, compagnie di crociera e partner del settore a condividere le proprie offerte, consigli ed esperienze. Questo può avvenire di persona durante eventi speciali della Cruise Week e su stampa, social media e piattaforme online.

Andy Harmer, amministratore delegato di CLIA UK & Irlanda, ha dichiarato: “La Cruise Week offre al nostro settore un’opportunità collettiva per celebrare tutto ciò che rende una vacanza in mare una scelta così coinvolgente. Ogni anno vediamo gli agenti trovare modi creativi per interagire con i potenziali crocieristi, che si tratti di attività in negozio, eventi, social media o semplicemente condividendo la propria conoscenza e passione per la crociera”.

“Incoraggiamo tutti nel settore – ha aggiunto – a partecipare nel modo che funziona meglio per loro e per la loro attività. Anche le attività piccole possono avere un impatto reale, rendendo la settimana l’occasione perfetta per mostrare la diversità, il valore e il fascino di una crociera”.

Per le agenzie di viaggio e gli operatori di trasporto che operano su rotte adiacenti alle crociere – trasferimenti aeroportuali, navette portuali e trasporto terrestre pre e dopo crociera – la finestra promozionale della Cruise Week è tipicamente un momento utile per allineare gli sforzi di marketing con la spinta più ampia del settore, poiché l’interesse dei consumatori per le prenotazioni crociere tende a crescere insieme alle campagne guidate dagli agenti.

La Cruise Week 2026 arriva in mezzo a un fitto programma di eventi commerciali CLIA. Il calendario eventi dell’organizzazione include incontri in presenza per membri e partner che si svolgono tra fine agosto e settembre, insieme al suo più ampio programma di summit, showcase e tavole rotonde politiche rivolte ai professionisti del settore crocieristico di tutto il mondo.

Infatti, la CLIA unirà la comunità delle crociere marittime e tecnologiche prima dell’SSM, che si terrà ad Amburgo, Germania, dall’1 al 4 settembre.

Il CLIA Technical & Regulatory Forum, presentato da RINA, si terrà dalle 12:00 di lunedì 31 agosto, con una programmazione coinvolgente di sessioni e discussioni su questioni che riguardano il settore, oltre a importanti opportunità di networking.

Attraverso discussioni guidate da esperti e approfondimenti pratici, il programma affronterà innovazione, sicurezza, sostenibilità e il panorama normativo in evoluzione che influenza le operazioni di crociera. Per la registrazione contattare cliaevents@cruising.org.

L’industria crocieristica nel Regno Unito e in Irlanda svolge un ruolo significativo nel più ampio mercato europeo delle crociere e continua a crescere in popolarità e impatto economico.

Abele Carruezzo

(Andy Harmer, amministratore delegato di CLIA UK & Irlanda; foto courtesy CLIA UK & Irlanda)