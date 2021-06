MITE: Recuperata la Dry Blue arenatasi nel mare dell’Isola di Sant’Antioco nel dicembre 2019

Scritto da Redazione Ambiente, Italia, Logistica, News, Trasporti

Dopo oltre un anno di attività operative finalizzate alla rimozione dell’unità navale #DryBlue, la fase di dismissione è giunta a conclusione e quel che resta è stato trasportato presso il cantiere di Piombino che curerà le successive fasi di recupero dei materiali metallici.

L’operazione ha comportato scelte operative non semplici, costringendo le maestranze a lunghe pause stagionali, in quanto l’area marina dell’incaglio si trova vicina a spuntoni di roccia ed esposta ai venti dei quadranti sud-occidentali.

L’operazione di recupero della nave in parola, che si inquadra nello spirito dell’economia circolare che questo Ministero persegue, è stata resa possibile anche grazie al coordinamento effettuato dal Tavolo tecnico istituito dalla Direzione Generale per il Mare e le Coste e affidato al Capo del Reparto Ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, Ammiraglio Ispettore Aurelio Caligiore il quale, acquisendo a più riprese il parere dell’Ispra – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, dell’ARPA Sardegna e della Direzione Marittima di Cagliari, ha costantemente vigilato sull’esecuzione delle varie e complesse attività.

Un plauso particolare va rivolto al Direttore Marittimo della Sardegna meridionale, Capitano di Vascello (CP) Mario Valente, e al Dottor Ezio Amato di ISPRA per il costante e propositivo impegno profuso nella buona riuscita dell’attività di recupero.