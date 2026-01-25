Med & Italian Energy Conference 2026 al Parlamento Europeo

Energy security in the Mediterranean transition: electrification, critical raw materials and technologies

Il prossimo 28 gennaio (ore 13-15), sarà presentata la 7a edizione del "MED & Italian Energy Report" presso il Parlamento Europeo sotto il patrocinio degli eurodeputati Elena Donazzan e Giorgio Gori.

L’evento è organizzato in collaborazione con Intesa Sanpaolo, European Regulatory and Public Affairs.

Il Report è il risultato della sinergia scientifica tra SRM (Centro di Ricerca collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) e l’ESL@energycenter Lab of the Politecnico di Torino, con la collaborazione della Matching Energies Foundation.

Il tema centrale di questa edizione è il futuro della sicurezza dell’approvvigionamento energetico nel quadro della transizione energetica euro-mediterranea.

L’Italia, grazie ai suoi porti e alla posizione nel Mediterraneo, è al centro della nuova geografia energetica europea. I porti italiani nella vision 2030 saranno delle piattaforme integrate per la transizione energetica, con investimenti in rinnovabili, idrogeno e logistica avanzata; mentre il Mediterraneo si appresta ad essere motore della sicurezza energetica e della decarbonizzazione europea.

Le regioni meridionali, guidate da Puglia e Sicilia, ospitano oltre il 40% delle applicazioni rinnovabili, a dimostrazione della superiore irradiazione solare e della qualità delle risorse eoliche terrestri – come afferma l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – “Statistiche della domanda regionale”, arera.it -.

Queste regioni sono anche quelle che subiscono maggiormente la riduzione di energia, il che spiega perché Terna è impegnata con investimenti per la riconduzione dell’iperrete, che aumenterà la capacità di trasferimento da sud a nord del 50% una volta completata dopo il 2030.

Gli analisti sostengono che le dimensioni del mercato energetico italiano attribuibili all’Italia meridionale sono destinate a crescere più rapidamente fino al 2031, a condizione che la riduzione della congestione prosegua nei tempi previsti.

Ed ancora, gli esperti (www.mordorintelligence.it) evidenziano che l’Italia ospita un parco di generazione energetica consolidato: i cinque principali produttori, Enel, Edison, A2A, ERG e Acea, controllano circa il 60% della capacità, mentre operatori internazionali come RWE, Iberdrola ed ENGIE stanno espandendo i portafogli solari su scala industriale nel sud.

L’integrazione verticale di Enel è di interesse importante; il suo impianto a celle 3Sun in Sicilia raggiungerà i 3 GW di produzione annua entro il 2026, ottenendo margini di produzione oltre che di generazione e vendita al dettaglio. Questo consente a Enel di sfruttare le preferenze UE per il contenuto nazionale nell’ambito del Net-Zero Industry Act e di aumentare la sicurezza dell’approvvigionamento a fronte delle importazioni di pannelli dall’Asia.

Il “MED & Italian Energy Report” 2026 esplora il ruolo crescente dell’elettrificazione e l’importanza di tutte le materie prime necessarie per la produzione di tecnologie energetiche. Il volume include analisi dettagliate sull’energia nucleare e sulle rotte marittime strategiche per le materie prime.

Temi chiave di questa edizione: – Sicurezza energetica nella transizione euro-mediterranea; – Elettrificazione e nuove tecnologie energetiche; – Materie prime critiche e nuove rotte marittime strategiche.

In tema di sicurezza dell’approvvigionamento il Report -sicuramente evidenzierà come si evolgono le rotte energetiche dopo le crisi nel Mar Rosso e nel Mediterraneo orientale; oltre ad una maggiore attenzione a gasdotti alternativi, LNG e diversificazione dei fornitori; si esamineranno i settori del solare e dell’eolico on e off shore con un occhio particolare all’idrogeno verde mediterraneo e ai corridoi verdi.

L’Osservatorio sull’Energia di SRM mira a offrire dati, statistiche, modelli economici e analisi – secondo una nuova concezione di think-tank science-based, fornendo una rappresentazione dell’approvvigionamento di energia primaria, degli usi finali e dei trasferimenti di energia attraverso corridoi captive e open sea. Vengono monitorati in particolare le connessioni con l’economia marittimo-portuale nonché gli aspetti ambientali legati alla sostenibilità e le implicazioni geopolitiche.

L’Osservatorio partecipa al progetto di ricerca denominato ENEMED, che mette in sinergia le competenze ingegneristiche dell’ESL@Energy Center del Politecnico di Torino con il know how di SRM sulle relazioni economiche nel Mediterraneo e sul monitoraggio delle infrastrutture energetiche e delle fonti rinnovabili.

Una sinergia che dà vita al Med & Italian Energy Report, una ricerca annuale che segue e analizza l’evoluzione dei cambiamenti energetici a livello mondiale e gli impatti nell’area euro- mediterranea, dove l’Italia può svolgere un ruolo strategico di ponte nel contesto della transizione energetica.

