La Grecia sospende i collegamenti marittimi passeggeri con l’Italia

Roma- Il Governo greco ha annunciato ieri domenica diverse misure per contenere la diffusione nella nazione dei contagi da COVID -19, tra cui sono sospesi, e fino a nuovo ordine, i collegamenti marittimi verso la Grecia dai porti italiani per il trasporto di passeggeri. “La decisione presa – chiarisce l’Ambasciata di Grecia in Italia – non riguarda il trasporto merci su gomma che continuano regolarmente le loro tratte programmate”. Regolari anche le tratte marittime merci su traghetti e navi ro-ro dai porti italiani.

Oltre alle restrizioni ai traffici marittimi di passeggeri con l’Italia, il governo ellenico ha deciso di vietare lo scalo ai porti greci delle navi da crociera e di altre imbarcazioni turistiche. Inoltre la Grecia ha sospeso tutti i collegamenti marittimi, terrestri e aerei con l’Albania e la Macedonia del Nord, e fermato (per ora) solo quelli aerei con la Spagna. Il personale dell’Ufficio Consolare dell’ Ambasciata di Grecia a Roma e i Consolati Onorari Greci in Italia continueranno a fornire informazioni ai cittadini Greci e di redigere atti in caso d’ urgenza.

