Zero Emission Port Alliance lanciata alla COP28

(Foto courtesy ZEPA)

APM Terminals con sede nei Paesi Bassi e l’operatore portuale DP World con sede negli Emirati Arabi Uniti hanno costituito la Zero Emission Port Alliance (ZEPA), una coalizione strategica a livello di settore che mira ad accelerare la strategia verso zero emissioni con sistemi elettrici a batteria per la movimentazione dei container (CHE, Container Handling Equipment) nei porti.

Dubai. L’Alleanza dovrebbe iniziare le sue attività all’inizio del 2024 e l’adesione alla ZEPA è aperta a tutto il settore, compresi gli operatori dei terminal, i produttori di apparecchiature originali (OEMs Original Equipment Manufacturers), le Autorità portuali e gli Enti governativi.

Durante la sessione della COP28, l’Alleanza APM Terminals e DP World ha spiegato che ZEPA lavorerà per aumentare l’adozione di sistemi elettrici a batteria per la movimentazione di container e a catalizzare ulteriori riduzioni delle emissioni nei porti.

L’attenzione per gli impianti elettrici a batteria (BE-CHE, Battery-Electric- Container Handling Equipment) per la movimentazione dei container è spiegata in una ricerca pubblicata nello scorso ottobre. La ricerca è stata commissionata congiuntamente da APM Terminals e DP World. I risultati mostrano che è possibile per BE-CHE diventare il sistema più competitivo rispetto a quello diesel, in quanto è più conveniente, attraente e accessibile. Il punto è che occorre un’azione sinergica da parte dell’intero ecosistema portuale per renderla operativa nei prossimi due-otto anni.

Il lavoro di ZEPA si concentra su quattro obiettivi chiave del work-programme per superare le sfide: – Incoraggiare la capacità di produzione su larga scala di BE-CHE da parte dei produttori e ridurre i costi dei prodotti; – Ridurre il costo delle batterie e delle soluzioni di ricarica, semplificare l’implementazione e aumentare l’interoperabilità delle apparecchiature; – Assicurare che gli operatori di terminal e l’infrastruttura di rete siano pronti per il lancio di BE-CHE & shore power-out; – Creare migliori condizioni di implementazione per le flotte a emissioni zero e contribuire ad accelerare l’adozione di CHE a emissioni zero.

I membri di ZEPA informeranno sul programma di lavoro e i risultati in base alla loro esperienza pratica e alle loro esigenze. Attraverso la loro appartenenza, le aziende accelereranno la disponibilità di BE-CHE a prezzi accessibili e beneficeranno dei vantaggi derivanti dall’avere un posto al tavolo in questa azione collettiva a livello di settore.

ZEPA è l’alleanza nata per operare nel rispetto delle leggi antitrust/concorrenziali e per promuovere la trasparenza sul processo e sullo stato di avanzamento delle sue attività. I risultati chiave saranno accessibili a tutto il settore, non solo ai membri di ZEPA, secondo DP World e APM Terminals.

Abele Carruezzo