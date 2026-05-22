IL FUTURO DEL PORTO PER L’ALTO ADRIATICO E VENEZIA, SALONE NAUTICO VENEZIA, 28 MAGGIO

Evento Porti, interporti e corridoi. Venezia e l’Alto Adriatico come porta dei traffici verso l’Est, organizzato da Venice Sustainability Foundation, che si terrà giovedì 28 maggio alle ore 9.30 all’Arsenale di Venezia, Sala degli Squadratori, in occasione del Salone Nautico.

L’evento, organizzato in collaborazione con Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale – Porti di Venezia e Chioggia, VE.LA. S.p.A. e con il sostegno di Alilaguna, approfondirà il ruolo del sistema portuale integrato del Nord Est, composto da Venezia-Chioggia, Ravenna e Trieste, insieme a Koper e Rijeka, nel ridefinire il peso strategico dell’Italia quale perno dei traffici internazionali.

Parteciperanno:

Renato Brunetta – Presidente, VSF e CNEL

Antonio Villafranca – Vice Presidente per la Ricerca, ISPI

Paolo Costa – Senior Partner, C+3C Sistemi e Strategie e Presidente Comitato Scientifico, VSF

Ammiraglio di Divisione Domenico Guglielmi – Comandante, Istituto di Studi Militari Marittimi di Venezia

Nicola Boaretti – Direttore, Consorzio ZAI Interporto Quadrante Europa

Roberto Mantovanelli – Segretario Generale, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

Alessandro Panaro – Direttore Head Maritime & Energy, SRM

Roberto Tosetto – Direttore, Interporto di Padova

Davide Bassano – Direttore Sostenibilità, Gruppo SAVE

Andrea Bersani – Responsabile Sales Local Government & Health Nord Est, Tim

Matteo Codognotto – Executive Director, Codognotto Group

Giuseppe De Marchi – Digital Operations Director, DBA Group

Dario Ferrillo – Direttore BU Transport Infrastructure and Logistics, Almaviva

Stefano Frisoni – Direttore Commerciale FS Logistix

Stefania Timperi – Head of Market Intelligence and Opportunity Identification, Eni

Umberto Vassallo – Direttore Tecnico, CAV

Damaso Zanardo – Presidente, Fondazione ITS Marco Polo e VeMarS