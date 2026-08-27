AdSP MI: Presentazione del volume “Energie in Puglia. Pala al centro!” di Francesco Corvace

-giovedì 3 settembre 2026, alle ore 17:30

-Agorà della Biblioteca Civica “Pietro Acclavio” – Taranto

Il volume propone una riflessione sulla governance energetico-ambientale della Puglia e sul percorso di transizione energetica della regione, con particolare attenzione allo sviluppo delle fonti rinnovabili, in particolare dell’eolico e del fotovoltaico, nonché alla necessità di conciliare la tutela del paesaggio con l’innovazione industriale e la crescita socio-economica del territorio. Attraverso un’analisi dei dati di settore, delle politiche di governance e delle principali sfide autorizzative e ambientali, l’autore illustra le opportunità per la Puglia di consolidare il proprio ruolo di regione strategica nel Mediterraneo e di hub energetico sostenibile d’Europa.

L’iniziativa è promossa dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio in coerenza con la strategia di sviluppo delineata nel Piano Operativo Triennale (POT) 2026-2028 e, segnatamente, con gli obiettivi di transizione energetica, governance e cooperazione. Tale azione si traduce non solo in interventi infrastrutturali, ma anche in una capillare attività di comunicazione e promozione culturale resa possibile attraverso l’organizzazione di eventi settoriali, orientati a diffondere la conoscenza dell’economia del mare e a sensibilizzare le nuove generazioni e la comunità locale sui temi cruciali della sostenibilità ambientale ed energetica e dello sviluppo marittimo responsabile.