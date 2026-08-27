Venerdi 28 via ai Campionati Italiani Giovanili in Singolo Kinder Joy of moving di Ravenna 2026

Tutto è pronto a Ravenna per il grande appuntamento di uno degli eventi clou della stagione velica: i Campionati Italiani Giovanili in Singolo Kinder Joy of Moving 2026, che la Federazione Italiana Vela ha assegnato all’organizzazione del Circolo Velico Ravennate e all’Adriatico Wind Club, supportati dal Comune di Ravenna, Capitale del Mare 2026, e da Sport Valley Emilia-Romagna, in un appuntamento destinato a lasciare un’eredità significativa per il territorio.

La dimensione rende l’idea corretta dell’ampiezza e dell’importanza di questo evento: sono giunti a Ravenna e sulla costa quasi 500 giovanissimi atleti della vela da tutta Italia, sono i migliori Under 19 di questo sport che a livello mondiale vede il nostro paese ai vertici.

I NUMERI

Gli iscritti ufficiali, con un giorno ancora per perfezionare le registrazioni, sono 473 (140 femmine e 333 maschi), con questa suddivisione tra le classi veliche. L’Optimist, la piccola-grande barca da iniziazione diffusissima in tutto il mondo, ha 150 iscritti (49 femmine e 101 maschi); l’ILCA 4, con la vela più piccola per i giovanissimi, ha 120 iscritti (37 femmine, 83 maschi); l’ILCA 6 con vela più grande ha 110 iscritti (20 femmine e 90 maschi). Poi ci sono i windsurf: il Techno 293 per i più giovani, ha 42 iscritti (18 femmine e 24 maschi), mentre la tavola iQFOiL versione Youth della classe olimpica, ha 51 iscritti (16 femmine, 35 maschi).

Ancora più significativi i dati sulle provenienze geografiche: l’intero movimento velico giovanile italiano è mobilitato per questa regata: tutte le 15 Zone FIV (i comitati regionali della Federvela) sono presenti. Dalla VI Zona (Calabria e Basilicata) con 1 circolo, fino alla IV (Lazio) con 14 circoli. I circoli affiliati FIV coinvolti sono ben 105. I circoli con il maggior numero di atleti sono: Fraglia Vela Riva del Garda (21 atleti), Fraglia Vela Malcesine (19), Circolo Vela Portocivitanova (16). Seguono Circolo Vela Bari e Yacht Club Italiano (15), l’organizzatore Circolo Velico Ravennate (14), Sferracavallo (13), Surf Bracciano (12), Lauria e LNI Ostia (11), Planet Bracciano (10), e via via tutti gli altri, per una vera e propria festa di questo sport.

IL PROGRAMMA

Il cuore della manifestazione sarà il FIVillage, con il suo palco eventi, maxischermo, aree relax, stand di sponsor e partner, che sarà anche teatro di incontri con atleti e approfondimenti sui temi della sostenibilità ai quali le Regate FIV tengono molto.

Venerdi 18 la cerimonia di apertura con i suoi momenti coinvolgenti per tutta la città: dalle 18 circa la sfilata degli atleti divisi per Zone, partirà da Piazza del Popolo nel cuore della città accompagnata da musiche e colori, e si concluderà sotto al palco di Piazza San Francesco, dal quale si succederanno dapprima i saluti delle autorità istituzionali e sportive, la lettura del giuramento (di atleti, allenatori e ufficiali di regata), e infine la dichiarazione di apertura da parte del Presidente FIV Francesco Ettorre, seguita dall’inno nazionale con l’alzabandiera.

Le regate si disputeranno da sabato 29 agosto a martedi 1 settembre, al termine di ogni giornata il dopo-regata al FIVillage con pasta-party, eventi e incontri.

Sabato 29 agosto ci sarà un incontro in collaborazione con il CESTHA (Centro Sperimentale per la Tutela degli Habitat) di Ravenna e con One Ocean Foundation, e domenica 30 l’interessante “Le Vele al Sole: proteggiti,” in collaborazione con IMI per promuovere la fotoprotezione e la prevenzione dei tumori della pelle tra i giovani velisti.

Martedi 1 settembre ultimo giorno di regate seguito dalla cerimonia di premiazione sempre sul palco del FIVillage.

LE CLASSI IN GARA Le classi in Singolo sono le discipline che prevedono un solo atleta a bordo. Sono alcune delle barche o tavole più diffuse in Italia e non solo.

L’Optimist (Divisione A, Juniores), famosa e per la sua forma “quadrata” e ben nota per essere la barca di iniziazione in tutte le Scuole Vela FIV, lunga circa due metri e mezzo e con una vela (quadrata anch’essa). Attesi circa 150 tra timoniere e timonieri, che si contenderanno due titoli italiani Optimist 2026 assoluto e femminile.

L’ILCA (International Laser Class Association, è il nuovo nome della storica classe Laser, la barca a vela più diffusa al mondo) nelle due categorie ILCA 4 (con vela più piccola per i più giovani, assegnerà i titolo Italiani e relativi podi Under 16 e Under 18 maschili e femminili) e ILCA 6 (con vela più grande), attesi in gara oltre 250 veliste e velisti da tutta Italia.

Il windsurf iQFOiL (è la versione Youth della tavola olimpica, dotata di tecnologia foil che la fa volare sull’acqua), spettacolari acrobazie e regate avvincenti che richiameranno una ottantina di surfiste e surfisti, e assegneranno quattro titoli italiani nelle categorie Under 17 e Under 19 maschili e femminili.

Infine le tavole baby Techno 293, windsurf di iniziazione per i più piccoli, una flotta attesa di oltre 50 atleti per quattro titoli italiani: Under 13 e Under 15 maschili e femminili.

LE REGATE FIV

Le Regate FIV sono un ciclo di grandi eventi “bandiera” della Federazione, e che comprende anche l’Italiano Assoluto vela d’Altura Edison Next, la Coppa Primavela, gli Italiani Giovanili in Doppio, i Campionati Italiani Classi Olimpiche Edison Next, da quest’anno anche i Campionati Italiani Foil.

Il concept di queste regate-evento della Federvela prevede una accurata selezione sia degli atleti partecipanti che delle strutture organizzatrici, l’allestimento di un villaggio regata – il FIVillage – con palco, maxi-schermo, attività collaterali, cerimonie di apertura e chiusura con premiazioni che danno spessore istituzionale e sportivo agli appuntamenti.

Sono eventi con centinaia di partecipanti, numeri elevati che promuovono lo sport e i territori ospitanti, vere occasioni di crescita come confermato dalla ricerca FIV con l’Università LUISS sul valore globale dell’indotto economico degli eventi velici.

contribuendo al tempo stesso a far conoscere e valorizzare il nostro territorio. La vela è una disciplina che educa al rispetto dell’ambiente, alla responsabilità e al lavoro di squadra: valori che, come Regione, sosteniamo e promuoviamo anche attraverso lo sport. La scelta di Ravenna, Capitale italiana del Mare 2026, e delle sue società veliche riconosce la qualità di un territorio capace di organizzare manifestazioni di alto livello, in grado di generare ricadute positive sul piano sportivo, turistico ed economico”.

SPONSOR E PARTNER

L’evento è supportato dal title sponsor Kinder Joy of moving, e dai fornitori ufficiali FIV Armare, Metasail, Garmin, oltre che partner istituzionali: Sport Valley Emilia Romagna, Comune di Ravenna Capitale del Mare 2026 e gli altri sponsor locali: Gruppo CAMST, SAPIR e Myo+.

KINDER JOY OF MOVING SPONSOR DELLA COPPA PRIMAVELA Kinder e la gioia di essere bambini – Kinder ha sempre avuto come obiettivo quello di offrire ai bambini e alle famiglie dei piccoli, importanti momenti di gioia, pensati proprio per loro. Non tutti sanno però che da anni Kinder si impegna nel perseguire anche un altro obiettivo, molto importante per la gioia dei bambini: incentivare la loro predisposizione naturale a muoversi e a giocare.

Kinder e la gioia di muoversi – Per questo è nato Kinder Joy of moving: un progetto internazionale di Responsabilità Sociale del Gruppo Ferrero. Il progetto coinvolge oggi più di 4 milioni di bambini, in oltre 30 Paesi del mondo ed è in grado di avvicinare all’attività motoria bambini e famiglie in modo coinvolgente e gioioso, nella convinzione che un’attitudine positiva nei confronti del movimento e dello sport possa rendere i bambini di oggi adulti migliori domani.

ONE OCEAN FOUNDATION

FIV ha scelto One Ocean Foundation come Official Sustainability partner in ragione della visione internazionale e dei progetti per la tutela del mare che dal 2018 la Fondazione porta avanti. Le iniziative, sviluppate in collaborazione con istituzioni e centri di ricerca, mirano a generare un impatto reale nella protezione e rigenerazione degli ecosistemi marini. Tra le più significative figure la riforestazione delle praterie di Posidonia oceanica, una pianta marina essenziale per la biodiversità, capace di contrastare l’erosione costiera e assorbire grandi quantità di CO₂.

FONDAZIONE AIRC

La Federazione Italiana Vela naviga al fianco di Fondazione AIRC con un obiettivo chiaro: sostenere concretamente la ricerca sul cancro. Con la campagna “Buon Vento per la Ricerca”, ogni velista, appassionato e sostenitore può entrare a far parte della squadra. Non è sempre facile credere in ciò che non si vede. La ricerca sul cancro può sembrare lontana, quasi astratta. Eppure, i suoi risultati sono reali, concreti: sono tutte le persone che hanno superato la malattia. Ma la rotta è ancora lunga. Il cancro resta un’emergenza che ogni giorno, solo in Italia, colpisce circa 1.000 persone. Per loro, la cura si chiama ricerca. Una ricerca che è prima di tutto un grande lavoro di squadra, portato avanti da oltre 5.000 ricercatrici e ricercatori AIRC. E in ogni squadra, ogni contributo conta. Anche il tuo. Dona ora. Sali a bordo della ricerca.

Il link alla pagina di raccolta fondi FIV per AIRC Buon Vento per la Ricerca.



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