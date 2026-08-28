I Riva storici sul Lago Maggiore, dal 10 al 13 settembre 2026 torna il Trofeo Carlo Riva alla Marina di Lisanza

Dal 10 al 13 settembre 2026 tornano i motoscafi Riva alla Marina di Lisanza, in provincia di Varese lungo la sponda orientale del Lago Maggiore, in occasione della seconda edizione del Trofeo Carlo Riva ASI 60, che celebra contestualmente i 60 anni dell’ASI, l’Automotoclub Storico Italiano fondato in provincia di Verona nel 1966. L’evento è organizzato dalla Riva Historical Society in collaborazione con il Riva Club Lago Maggiore, Riva Club Suisse e Riva Society Italia.

La Marina di Lisanza, porto turistico nato nei primi anni Settanta, è una struttura tornata oggi pienamente operativa in seguito a importanti interventi di riqualificazione e ammodernamento realizzati dall’imprenditore milanese Massimo Sordi, Commendatore e Cavaliere della Repubblica, nuovo proprietario dal 2023. Il porto era stato inaugurato nel luglio 1974 con il nome di Club Nautico Mario Agusta, noto imprenditore aeronautico, per ospitare i racer della sua scuderia “Ezio Selva”.

All’epoca erano presenti alla cerimonia numerosi piloti, campioni mondiali ed europei, per lo più con i racer tre punti di Dino Celli. Oggi verranno ospitati i più importanti modelli di scafi Riva varati tra gli anni Cinquanta e Settanta, dall’Aquarama al Super Florida, Olympic, Ariston e Junior, compreso un Bahia Mar del 1972 e un raro Scoiattolo, Goya del 1957. Tra i partner della manifestazione la Federazione Italiana Motonautica, il CONI, l’ASI Automotoclub Storico Italiano, Frederique Constant e Vitale Barberis Canonico.

“Dopo il successo dell’edizione 2024, sono lieto di ospitare alla Marina di Lisanza il secondo Trofeo Carlo Riva abbinato ai festeggiamenti per il sessantesimo dell’ASI”, ha dichiarato Massimo Sordi, impressionato dal grande riscontro che la manifestazione ha riscosso soprattutto tra gli stranieri. “Sarà un’occasione”, continua, “per mostrare agli armatori italiani ed esteri il completamento dei lavori che hanno reso pienamente operativo il porto”. Il raduno ospiterà anche le auto storiche della Scuderia Club Italia, della Scuderia Mediolanum e della Vintage Cars Section dei soci Riva Society Italia. Domenica 13 settembre saranno parte integrante del Concorso d’Eleganza Frederique Constant.

Quella per le auto d’epoca è un’altra grande passione del Commendatore, che nel corso dei decenni ha collezionato oltre 1.400 trofei conquistati da lui e dalla sua famiglia. Con la sua Scuderia Mediolanum, nata nel 1955, è diventato uno dei più importanti collezionisti di auto sportive. Non solo. Sordi associa alla motoristica su strada anche quella sull’acqua e parteciperà al raduno con tre motoscafi Riva di sua proprietà: Akimura, l’Aquarama Super n° 224 del 1967, Clo Clo, il Super Florida n° 984 del 1966 e infine un modello di Super Ariston, il n° 959 del 1971. Al seguito della flotta il suo fidato motorista Angelo Falzone a bordo del Colombo 30 Pearl.

IL PROGRAMMA DEL “TROFEO CARLO RIVA ASI 60”

Giovedì 10 settembre 2026

Pomeriggio, arrivi alla Marina di Lisanza, eventuali vari e registrazioni.

19:00 Cocktail di benvenuto alla Club House di Marina di Lisanza.

Venerdì 11 settembre 2026

09:30 – Vari, registrazioni e briefing alla Marina di Lisanza.

10:00 – Partenza verso nord, sosta per foto all’Eremo di Santa Caterina e rotta lungo la sponda est, poi passaggio a ovest per i Castelli di Cannero e isola di Brissago. In alternativa possibilità di trasferimento via terra ad Ascona.

12:30 – Ormeggio al porto del Club Nautico Patriziale di Ascona e buffet.

15:30 – Rientro a Marina di Lisanza.

20:00 – Cena di benvenuto con DJ e ballo alla Tenuta Tovaglieri di Golasecca.

Sabato 12 settembre 2026

09:30 – Briefing.

10:00 – Partenza per l’Isola dei Pescatori

10:30 – Ormeggio alle boe del Ristorante Italia

10:45 – Trasferimento con battello privato all’Isola Bella

13:00 – Rientro all’Isola dei Pescatori e pranzo al Ristorante Italia

15:00 – Visita dell’Isola dei Pescatori

16:30 – Disormeggio, tour delle isole e rientro a Marina di Lisanza

20:00 – Aperitivo e cena di gala al Sole di Ranco

Domenica 13 settembre 2026

10:00 – Briefing.

10:30 – Prova di abilità marinaresca per la Coppa ASI.

11:30 – Concorso d’eleganza Frederique Constant, dress code 1955/1965.

12:30 – Premiazioni: Trofeo Carlo Riva-giudizio storico, Coppa ASI-abilità marinaresca, Frederique Constant-concorso d’eleganza, Coppa Marina di Lisanza-Best in Show.

13:00 – Pranzo sulla terrazza della Club House di Marina di Lisanza e commiato.

Foto: Paolo Maccione