The Italian Sea Group annuncia l’ingresso in SYBass

Marina di Carrara– The Italian Sea Group S.p.A, operatore globale della nautica di lusso, annuncia il proprio ingresso in SYBass, la Super Yacht Builders Association.

SYBAss è l’associazione che rappresenta i principali costruttori di superyacht del mondo, nata per sviluppare e adattare normative e professionalità vitali all’interno del mondo della nautica, oltre che facilitare la comunicazione tra armatori, cantieri.

I membri SYBAss rappresentano collettivamente circa il 60% degli yacht a vela e a motore di lunghezza superiore ai 40 metri attualmente in costruzione.

“Entrare a far parte del SYBAss – ha commentato Giovanni Costantino, CEO di the Italian Sea Group – è un importante risultato che premia le nostre capacità, l’impegno, la passione e la determinazione con cui lavoriamo ogni giorno e rappresenta un riconoscimento per l’attenzione e gli elevati standard qualitativi che perseguiamo nella realizzazione dei nostri yacht”.