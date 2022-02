CUSTOM LINE 106’ M/Y GERRY’S FERRY: VARATO IL PRIMO YACHT DELL’ANNO PER LA LINEA PLANANTE DEL BRAND

La Ferretti Group Superyacht Yard di Ancona porta in acqua un’altra opera d’arte navale Custom Line

Ancona– Un altro planante d’autore, firmato Custom Line, è sceso in mare nella Superyacht Yard di Ferretti Group di Ancona. Custom Line 106’ M/Y GERRY’S FERRY esprime con assoluta ricercatezza e distinzione il concetto di navigazione senza tempo proprio del brand.

Questo meraviglioso super yacht nasce dal Dipartimento Engineering di Ferretti Group, a cui si affianca la maestria di Francesco Paszkowski Design per la progettazione del design degli esterni e degli interni. Per l’interior si conferma strategico il ruolo del Custom Line Atelier, che ha lavorato in costante rapporto diretto con il cliente per interpretarne i desiderata di stile.

Il disegno delle linee di carena e dello scafo rappresenta le brillanti performance idrodinamiche della linea planante di Custom Line. Il profilo è filante e potente: linee tese corrono da poppa a prua dando vita a una emozionante alternanza materica e cromatica di superfici strutturali chiare e vetrate scure.

Il nuovo superyacht di 32,82 metri GERRY’S FERRY si caratterizza per le scelte cromatiche degli armatori di nazionalità americana: la grande passione per il rosso della famiglia armatrice si ritrova, infatti, all’interno dello yacht come filo conduttore a impreziosire tessuti, decori ed elementi strutturali dell’interior design.

Un inizio d’anno super quello di Custom Line, che si prepara a far navigare nuovi gioielli nautici realizzati con quell’approccio tailor-made che li rende unici e richiestissimi.