FINCANTIERI REALIZZERÀ IL TERZO SOTTOMARINO NFS DELLA MARINA MILITARE

Approvata in Parlamento la costruzione del terzo battello del programma assegnato al Gruppo

La costruzione del terzo sottomarino di nuova generazione relativo al programma U212NFS (Near Future Submarine) della Marina Militare e assegnato a Fincantieri, ha ricevuto l’approvazione parlamentare e proseguirà ora il consueto iter amministrativo.

Il programma, che comprende due battelli contrattualizzati nel 2021, prevede anche il relativo in service support e la realizzazione del Training Center, ed è gestito da OCCAR (Organisation Conjointe de Coopération en matière d’Armement, l’organizzazione internazionale di cooperazione per gli armamenti).

Pierroberto Folgiero, Amministratore delegato di Fincantieri, ha commentato: “Il programma NFS ci vede ricoprire sia il ruolo di design authority che quello di prime contractor e il suo prosieguo rappresenta un’importante conferma delle leadership tecnologiche e gestionali di Fincantieri, in piena continuità con quanto delineato dai capisaldi del nostro piano industriale. Il sottomarino è un asset strategico-industriale unico nel suo genere, che riassume i più alti standard che la cantieristica navale può esprimere e che afferisce la subacquea, un comparto in cui si giocheranno partite fondamentali anche grazie alla nostra visione del futuro”.

I primi due battelli saranno consegnati nel 2027 e nel 2029, con il taglio lamiera della seconda unità previsto per il prossimo sei giugno.

I sottomarini U212NFS saranno altamente innovativi, con significative modifiche progettuali tutte sviluppate autonomamente da parte di Fincantieri in accordo ai requisiti della Marina Militare. Il programma risponde alla necessità di garantire adeguate capacità di sorveglianza e di controllo degli spazi subacquei, considerati i complessi scenari operativi che caratterizzeranno il futuro delle operazioni nel settore underwater e l’approssimarsi del termine della vita operativa delle 4 unità della classe “Sauro” attualmente in servizio. Serve inoltre a preservare e incrementare lo strategico e innovativo know-how industriale maturato da Fincantieri e a consolidare il vantaggio tecnologico conseguito dall’azienda e dalla filiera, maggiori realtà industriali e piccole e medie imprese del comparto, perché sarà potenziata la presenza a bordo di componentistica sviluppata dall’industria nazionale.

I compiti che i sottomarini svolgono quotidianamente a favore della collettività sono molteplici, soddisfacendo la tutela degli interessi nazionali e la difesa collettiva nell’ambito delle più importanti alleanze alle quali il Paese partecipa, NATO e UE: alle missioni prettamente militari si vanno ad aggiungere quelle inerenti la libertà di navigazione, l’antipirateria, la sicurezza delle vie di approvvigionamento energetico e flusso dati (in virtù delle risorse dei fondali e delle infrastrutture subacquee presenti), il rispetto del diritto internazionale, la lotta al terrorismo, la tutela delle frontiere esterne, la salvaguardia delle infrastrutture marittime, incluse quelle vitali off-shore e subacquee, e non ultimo la salvaguardia degli ecosistemi marini.

FINCANTIERI WILL BUILD THE THIRD NFS SUBMARINE FOR THE ITALIAN NAVY

The construction of the third vessel of the program assigned to the Group has been approved by the Parliament

The construction of the third new generation submarine related to the U212NFS (Near Future Submarine) program for the Italian Navy and assigned to Fincantieri has received parliamentary approval and will now follow the standard administrative procedure.

The programme, which includes two vessels contracted in 2021, as well as the creation of a Training Center, is led by OCCAR (Organisation Conjointe de Coopération en matière d’Armement, the international organization for joint armament cooperation).

Pierroberto Folgiero, Chief Executive Officer of Fincantieri, commented: “Within the NFS program we are both design authority and prime contractor. The prosecution of the program acknowledges Fincantieri’s technological and managerial leadership, in full continuity with the pillars set out in our business plan. The submarine is a unique strategic and industrial asset, combining shipbuilding and its highest standards with the underwater, a sector in which crucial games will be played also thanks to our vision of the future”.

The first two vessels will be delivered in 2027 and 2029, with the steel cutting of the second unit scheduled for June 6th.

The U212NFS submarines will be highly innovative, with significant design modifications which will all be developed independently by Fincantieri in accordance with the requirements of the Navy. The program responds to the need to secure adequate underwater spatial surveillance and control capacity, considering the future complex scenarios of underwater operations and that the operational lifetime of the 4 “Sauro” class submarines, currently in service, is drawing near. It also aims at upholding and further developing Fincantieri’s acquired strategic and innovative industrial know-how, as well as consolidating the technological lead attained by the company and its supply chain, major industries, and small and medium-sized enterprises of the sector, enhancing the presence on board of technologically advanced component parts developed by Italian industries.

The submarines carry out many different tasks for the benefit of the community on a daily basis, preserving national interests and collective defense within the framework of the most important alliances in which the Italy participates, NATO and the EU. They range from purely military missions to operations pertaining to freedom of navigation, anti-piracy, keeping the energy supply routes safe (due to the presence of seabed resources or underwater infrastructure), observance of international law, fighting terrorism, defending external borders, and safeguarding maritime infrastructure, including essential offshore and underwater infrastructure, not least preserving marine ecosystems.