DIFESA, FINCANTIERI E KAYO FIRMANO L’ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DI UNA JOINT VENTURE PER LO SVILUPPO DELLA CANTIERISTICA NAVALE IN ALBANIA

Attese circa 10 unità nell’arco del Piano Industriale, in linea con la domanda del segmento OPV

Fincantieri, uno dei principali gruppi cantieristici al mondo, e KAYO, società specializzata nello sviluppo di infrastrutture industriali strategiche controllata dal Ministero della Difesa albanese, hanno firmato il Joint Venture Agreement (JVA) per la costituzione di una joint venture (JV) attiva nel settore della costruzione e della manutenzione di unità navali in Albania.

La firma dell’accordo è avvenuta a Tirana alla presenza del Primo Ministro della Repubblica d’Albania, Edi Rama, e del Ministro della Difesa albanese, Ermal Nufi, tra Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fincantieri e Ardi Veliu, Amministratore Delegato di KAYO. Presente anche il Direttore Generale della Divisione Navi Militari di Fincantieri, Eugenio Santagata.

L’accordo rappresenta l’evoluzione di un percorso avviato con la firma di due Memorandum of Understanding sottoscritti nel 2025, finalizzati a valutare e definire una collaborazione industriale strategica tra le Parti. La JV sarà partecipata al 51% da Fincantieri e al 49% da KAYO, e avrà come obiettivo principale la costruzione e la manutenzione di unità navali destinate alla Marina Militare albanese, nonché di cogliere opportunità commerciali nel mercato internazionale.

Nel mercato domestico albanese, la JV opererà come prime contractor per i programmi navali, assumendo la responsabilità dell’esecuzione e della gestione delle forniture. Per quanto riguarda il mercato export, Fincantieri manterrà il ruolo di prime contractor per unità navali di lunghezza inferiore agli 80 metri, individuando nel cantiere di Pashaliman (PNS) il sito produttivo preferenziale.

L’iniziativa consentirà la rivitalizzazione e modernizzazione del cantiere PNS, situato nei pressi di Valona. La nuova realtà industriale permetterà all’Albania di dotarsi di un’infrastruttura cantieristica avanzata ed efficiente a supporto delle proprie esigenze di difesa, beneficiando al contempo della rete commerciale e delle competenze tecnologiche di Fincantieri, con una proiezione sui mercati internazionali. La pianificazione industriale dell’iniziativa prevede circa 10 unità come target di acquisizione nell’arco di Piano Industriale 2026-2030, beneficiando della rilevante domanda attesa nel settore delle navi di sorveglianza costiera di piccole-medie dimensioni (OPV).

Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fincantieri, ha dichiarato: “La joint venture tra Fincantieri e KAYO rappresenta un passaggio di primaria rilevanza nel percorso di cooperazione industriale e strategica tra Italia e Albania, confermando la solidità di un partenariato fondato su interessi condivisi e su una visione di lungo periodo. Per Fincantieri, l’iniziativa costituisce un investimento strategico volto alla creazione di un hub produttivo in Albania, destinato a sostenere le capacità operative della Marina Albanese e a favorire una proiezione industriale e commerciale della joint venture sui mercati internazionali. L’accordo contribuisce inoltre ad affermare il ruolo di Fincantieri e dell’Italia quali attori industriali di riferimento nel Mediterraneo”.

La costituzione della JV è soggetta al verificarsi delle condizioni sospensive di prassi.