Fincantieri e Viking Firmano un ordine per due nuove navi da crociera

Fincantieri e Viking hanno annunciato oggi la firma dei contratti per la costruzione di due nuove navi da crociera, a seguito dell’esercizio delle opzioni concesse e annunciate nell’aprile 2025. Le nuove unità, che riprenderanno le caratteristiche di successo delle navi precedentemente realizzate dal Gruppo per l’armatore, saranno costruite presso il cantiere di Ancona con consegne previste nel 2032.

Il valore dell’accordo, soggetto a finanziamento e ad altri termini e condizioni, è stato definito come grande[1].

Le nuove navi si collocheranno nel segmento delle unità da crociera di piccole dimensioni e avranno una stazza lorda di circa 54.300 tonnellate, con una capacità di 998 passeggeri ospitati in 499 cabine. Saranno realizzate nel rispetto delle più recenti normative ambientali e dei più avanzati standard di navigazione e sicurezza.

Questo nuovo ordine fa seguito ai contratti annunciati nei mesi scorsi per la costruzione di due navi da crociera expedition destinate a Viking e testimonia il dinamismo del piano di espansione della flotta dell’armatore, nonché il consolidato rapporto industriale con Fincantieri.

Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fincantieri, ha commentato: “L’accordo siglato oggi rappresenta un ulteriore traguardo nella nostra consolidata partnership con Viking e testimonia l’eccellenza e la competenza industriale del nostro cantiere di Ancona. Nel corso degli anni, Ancona ha dimostrato di essere un polo produttivo indispensabile per il nostro Gruppo, realizzando navi da crociera altamente sofisticate che rappresentano un punto di riferimento in termini di tecnologia, lusso ed efficienza. L’assegnazione di queste nuove unità ad Ancona rafforza il ruolo strategico del sito, sostiene occupazione qualificata sul territorio e garantisce continuità industriale di lungo periodo alla nostra filiera, mentre continuiamo a guidare l’innovazione per il futuro del settore crocieristico”.

L’ordine rafforza ulteriormente una partnership che comprende oggi un totale di 28 navi.

[1] Per Fincantieri, un accordo “grande” nel comparto crocieristico è rappresentato da un accordo del valore compreso tra 500 milioni e 1 miliardo di euro.