J/70 Cup 2021 – Act 3: Pinta è il leader del Day 1

Malcesine- Prima giornata di regate a Malcesine, dove oggi ha preso il via la terza frazione del circuito J/70 Cup, che ha richiamato sulla linea di partenza quasi sessanta equipaggi in rappresentanza di quindici nazioni.

L’Ora da Sud ha tardato leggermente ad entrare, arrivando poi improvvisamente nelle prime ore del pomeriggio, ben stesa sul campo di regata. E’ stato pertanto possibile per il Comitato di Regata dare il via a tre prove, il massimo previsto da regolamento, che hanno visto una flotta molto equilibrata incrociare tra le boe di Malcesine.

Facendo della costanza il proprio punto di forza (6-7-5 i piazzamenti di oggi) la new entry Pinta di Michael Illbruck si afferma come J of the Day ed è attuale leader del ranking. La classifica a Malcesine è però abbastanza corta dopo la prima giornata, e Pinta è seguita con sole tre lunghezze di ritardo da DAS di Alessandro Zampori (2-18-1) con Branko Brcin alla tattica, a pari punti con Petite Terrible-Adria Ferries di Claudia Rossi (5-12-4) a cui il campo di regata di Malcesine ha sorriso in passato, essendo stato anche teatro della vittoria di uno dei tre titoli Europei conquistati dalla giovane armatrice.

Completano la top-five J-Curve di Mauro Roversi (8-13-3) ed ELF di Sergei Sobolev (15-2-10).

Il ranking Corinthian è regolato al momento da La Femme Terrible di Mauro Brescacin (21-6-12), seguito da Furio di Keith Whittemore (18-30-7), altro portacolori statunitense, e da Forrest Gump V di Sofia Giondi (35-17-11).

Le regate riprenderanno domani alle 13.00 e si potranno completare fino a tre prove.

Main sponsor della J/70 Cup 2021 è Lincoln International. Ne supportano l’attività l’official clothing partner Sail Racing, l’official sport nutrition partner Alphazer, l’official timekeeper Garmin, i technical partner Armare, Savona Shipyard, Remigo, Quantum Sails e gli official supplier Girmi, Serena wines, Saraghina Eyewear, Acqua Oaza, Caffè Bastimento.

