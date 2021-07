CAMPIONATI ITALIANI DI DRAGON BOAT: La Canottieri Ticino Pavia vince 2 titoli

Si è conclusa sabato 10 luglio la prima giornata di gare dei Campionati Italiani di dragon boat, organizzati dalla Venice Canoe & Dragon Boat asd sotto l’egida della Federazione Canoa Kayak Comitato Sport per Tutti.

Ad accogliere circa 200 atleti provenienti prevalentemente dalle regioni dell’Italia settentrionale il bacino de Le Bandie di Spresiano già utilizzato per i Campionati Regionali di canoa velocità dello scorso giugno e gentilmente concesso dalla proprietà del Gruppo Mosole Spa.

Gare molto interessanti, con la presenza della crema degli equipaggi italiani. La Canottieri Ticino Pavia si è imposta nell’Open (maschile) 500 metri con i 20 posti (vogatori) e nella medesima classe di gara con gli scafi 10 posti, i cc.dd. minidragon. La Remiera Toscolano Maderno vince il titolo nella classe Misto con il 20 posti, sempre distanza 500 metri. Sono invece Le Brentane, La Darsena Bardolino e l’equipaggio delle Università Veneziane tesserato con la Venice Canoe & Dragon Boat ad aggiudicarsi rispettivamente la maglia di Campione d’Italia nella classe Pink Ladies (donne operate al seno che praticano il dragon boat come attività riabilitativa), Misto 10 posti e Femminile 10 posti.

Soddisfazione espressa dal Presidente Comitato Sport per Tutti Ottavio Gueli, non presente all’evento per un isolamento fiduciario comunicato poco prima della partenza per presenziare alle gare. “Abbiamo ripreso la realizzazione dei Campionati Italiani di dragon boat dopo 4 anni perché il protocollo con l’AssoFederDragon è venuto meno” – continua Gueli. “Abbiamo delle ottime e giovani realtà: ora l’obiettivo è selezionare gli atleti per i prossimi Campionati Mondiali 2022 in programma in Ucraina, a Ternopil”.

Tutti i risultati saranno disponibili sui siti web www.venicecanoe.com e www.dragonboatitalia.com a conclusione di tutta la manifestazione.

Link video YouTube: finale Open 500 metri – 10 posti (riprese dall’alto)