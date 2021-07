Nuoto: Pellegrini nella storia! 5/a finale consecutiva nei 200 sl. CANOA SLALOM: Stefanie Horn nella semifinale

Quarto giorno ufficiale di gare per l’Italia Team ai Giochi di Tokyo 2020. Ecco i risultati dei nostri azzurri:

NUOTO: Al Tokyo Aquatics Centre Federica Pellegrini (foto Mezzelani GMT Sport) entra nella storia diventando l’unica nuotatrice ad aver conquistato la finale nella stessa specialità in 5 edizioni consecutive dei Giochi Olimpici. L’azzurra accede alla finale dei 200 sl con il settimo tempo (1:56.44). Nella finale dei 100 dorso Thomas Ceccon chiude ai piedi del podio (con il tempo di 52″30, nuovo record italiano) nella gara vinta dal nuotatore del comitato olimpico russo Evgeny Rylov (51″98) davanti al compagno di squadra Kliment Kolesnikov (+0.02) e allo statunitense Ryan Murphy (+0.21). Settima Martina Carraro nei 100 rana in 1:06.19 nella finale vinta dalla statunitense Lydia Jacoby (1:04:95). Federico Burdisso centra la finale dei 200 farfalla con il quarto tempo di giornata (1:55.11), 15° posto per Giacomo Carini (1:55.95). Sara Franceschi e Ilaria Cusinato hanno chiuso la semifinale dei 200 misti al 13° e 14° posto in 2:11.71 e 2:12.10.

CANOA SLALOM: E’ stata impeccabile Stefanie Horn nella semifinale. L’azzurra ha chiuso al quarto posto, senza penalità, il difficile tracciato di Kasai Slalom Centre con il tempo di 108,52 che le ha consentito l’accesso alla finale.

