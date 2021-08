Mondiale 470 master cup 2021 – Day 4 – Pomeriggio intenso per i partecipanti alla Master Cup

Anguillara– Un vento incerto ha condizionato la giornata di regate, inizialmente da Sud Ovest a 10 nodi ha permesso una prima partenza che ha visto gli equipaggi italiani arrivare primi alla boa di Bolina prima di una scaduta che ha imposto ai giudici di gara di annullare la partenza, tutto da rifare.

Solo la ripresa del vento da maestrale con undici nodi ha convinto i giudici a permettere una nuova partenza dopo quasi un ora di attesa per i regatanti. Alla linea di partenza della prima prova valida e grazie ad un buon vento la giuria alza la bandiera Oscar che permette ai partecipanti di aumentare l’andatura grazie alla forza fisica, come si dice “pompando” la vela.

Alla prima boa di Bolina è l’equipaggio italiano ITA 21 di Alessandro Rapetti e Fabrizio Diaschi a passare davanti agli olandesi di NED 55 e i Tedeschi di GER 44, poco distanti gli ungheresi di HUN 391, alla seconda boa la situazione è cambiata vedendo in testa ancora una volta i gemelli olimpionici davanti ai tedeschi con i quali hanno ingaggiato un duello fino alla linea di traguardo. Terzi all’arrivo gli italiani di ITA21 che però devono cedere il posto agli ungheresi di HUN391 per una squalifica dovuta ad una partenza anticipata.

Nella seconda prova sono primi gli Italiani di ITA4425, Gianfreda e Pierpaoli che conducono una gara tesa e spettacolare davanti agli ungheresi Sallai e Perjes che si aggiudicano il secondo posto, terzi in volata , secondo Marco Gionfreda, terzi i francesi di FRA68 Boime e Espinasse.

Vincenzo Losito, delegato Master Classe internazionale

“La competizione sta andando in maniera soddisfacente il vento è stato molto benevolo con noi e abbiamo avuto gornate con vento da 8 a 10 nodi con raffiche fino a 20. Tutti gli equipaggi si sono potuti esprimere al meglio, le peculiarità tecniche di alcuni equipaggi molto quotati sono state messe in evidenza, il divertimento è assicurato e anche l’aspetto tecninco ha raggiunto un buon livello, anche se il lago in questa settimana ad agosto non ha espresso la naturale estenzione del vento proveniente dalla costa alle nostre spalle ma la perturbazione ha permesso delle situazioni le più variate , quindi il vantaggio che potevano avere i locali è stato annullato e soltanto le qualità tecniche hanno avuto il sopravvento.”

Francesco Funari, Presidente Circolo Amici Velici Vigna di Valle

“Fino oggi la manifestazione è andata molto bene abbiamo avuto due giornate con tre prove complete ed oggi abbiamo avuto una partenza poi abbiamo dovuto annullare la prova per un cambiamento di vento importante il vento è girato da 220 a 228 gradi per cui abbiamo dovuto annulare la prima prova ed abbiamo dovuto spostare il campo per avere due prove oomplete, devo dire vento abbastanza sostenuto da 8 a 10 nodi con punte anche di più, mi rintengo soddisfatto una giornata positiva.”