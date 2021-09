Ondabuena Teleperformance si prepara alla nuova stagione di regate

10 gli alteti tarantini al timone. Prossimi appuntamenti a Ancona e Rimini

Il circolo velico Ondabuena si prepara alla nuova stagione di regate con la squadra agonistica Open Skiff Teleperformance 2021-2022, composta quest’anno da Carlo Cafarelli, Martina Pulito e Nicolò Vernia per la categoria Under 17 – Juniores, Madi Putorti, Davide Sergio, Thiago Bertolotto e Giorgia Fanizza, per la categoria Under 13 – Cadetti, e Alessandro Convertino, Federica Centola e Manuel Albanese per la categoria Under 13 – Prime.

10 atleti che, in questi mesi, non hanno mai smesso di allenarsi e a cui, nelle prossime settimane, abbineremo l’importante contributo delle nuove leve che hanno deciso di seguire il nostro Circolo Velico nella sfida di questa classe così veloce e competitiva – dice coach Gianfranco Muolo, responsabile del settore tecnico per la classe OpenSkiff.

Così oltre il Golfo di Taranto, in vista delle regate di campionato che si conosceranno a dicembre, test importanti arriveranno dalle acque antistanti i comuni di Ancona e Rimini.

Il 25 e il 26 settembre sarà la volta dell’Interzionale Adriatico organizzata dalla Lega Navale di Ancona, mentre dai primi di ottobre e fino al 10 capitale dell’OpenSkiff sarà l’Adriatico che bagna le lunghe spiagge di Rimini.

Dal primo al 3 ottobre infatti, nella cittadina romagnola, ci sarà l’appuntamento nazionale di classe. Mentre il 9 e il 10 a darsi sfida saranno gli equipaggi che parteciperanno all’Interzonale Adriatico. Entrambi gli appuntamenti sono organizzati dal Circolo Nautico Rimini.

La scorsa stagione il nome di Taranto e del nostro sponsor Teleperformance hanno chiuso in bellezza aggiudicandosi i gradini importanti dei Mondiali – afferma ancora Muolo – ora si tratta di dare fiducia a queste nuove leve e provarsi anche in altre importanti sfide, che serviranno certamente a loro ma anche al movimento della vela che a Taranto sta crescendo in maniera esponenziale.