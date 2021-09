Sulle coste laziali la prima edizione della gara di pesca sportiva Roma Fishing Trophy

Dal 2 al 3 ottobre 2021 nella splendida cornice della costa dell’alto Lazio si svolgerà la prima edizione del Roma Fishing Trophy una gara di pesca sportiva in mare che si svolgerà nella modalità Traina Edition. Non solo una gara ma anche un mix di pesca e di cultura che solo in questa parte del nord del Lazio è possibile realizzare grazie ai tanti resti di epoca Romana presenti su questo tratto di costa. Popolata già dagli Etruschi, quest’area è stata meta del turismo di elite a partire dall’epoca Romana antica e fino a tutti gli anni Sessanta.

Oggi una biodiversità straordinaria è presente nelle profondità di questo tratto di mare che va da Civitavecchia fino a Santa Marinella con palamiti, lampughe, tonni, ricciole, dentici, serra, spigole ed altri pesci che fanno di quest’area una meta molto ambita per i pescatori. E’ proprio su questa costa che vanta tremila anni di storia che sorge il piccolo marina del SunBay Park Hotel Civitavecchia che ospiterà Roma Fishing Trophy 2021. Gli equipaggi che prenderanno parte alla gara faranno base presso il Mercure SunBay Park Hotel Civitavecchia un palazzo nobiliare affacciato sul mare ed immerso in uno splendido giardino che lo rende il luogo ideale dove poter vivere il mare.

Quello che caratterizzerà il Roma Fishing Trophy è che si tratta di una competizione dove i partecipanti potranno indossare delle semplici infradito per poter raggiungere le imbarcazioni trovandosi a pochi metri dalle stesse. Una categoria speciale verrà dedicata ai giovani con il Trofeo Junior Roma Fishing Trophy che verrà riconosciuto al pescatore under 16 che farà più strike.

Con questa categoria gli organizzatori vogliono promuovere e incentivare i giovani ad avvicinarsi a questa splendida ed avvincente attività che è la pesca sportiva. Nel rispetto della logistica e delle dimensioni del piccolo porto l’organizzazione ha deciso di fissare un tetto massimo degli equipaggi iscritti alla gara per garantire a tutti un’adeguata accoglienza. L’appuntamento per gli equipaggi sarà il 2 ottobre 2021 per il briefing e poi 3 ottobre per il via ad un avvincente sfida nel rispetto dell’ambiente.

La competizione si svolge con il contributo di importanti sponsor del settore della pesca e della nautica come il produttore di motori fuoribordo Suzuki Marine, i cantieri nautici Giada 96 e Amg Marine di Fiumicino, Garmin leader mondiale nella tecnologia GPS e l’agenzia di assicurazioni UniRoma srl. Partner della 1° edizione del Roma Fishing Trophy Aritico azienda italiana che progetta e realizza artigianalmente prodotti per la pesca, Traiano Fishing Shop lo storico negozio specializzato nella pesca e System Yacht che progetta e installa impianti di bordo all’interno del Porto Riva di Traiano. Completano i partner che sostengono la competizione sportiva Track Line e Smart Medical Technology.

Per maggiori informazioni info@romafishingtrophy.it

www.romafishingtrophy.it