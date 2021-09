ALLA VIGILIA DELL’ULTIMA TAPPA (MARINA DI RAVENNA-VENEZIA) DELL’HEMPEL DOUBLE MIXED OFFSHORE WORLD CHAMPIONSHIP I TRE EQUIPAGGI DI PUNTA SONO RADUNATI IN MENO DI UNA LUNGHEZZA

DOMANI IL VIA DELL’IMPERDIBILE FRAZIONE CONCLUSIVA DEL MARINA MILITARE NASTRO ROSA TOUR, DETERMINANTE PER L’ASSEGNAZIONE DEL TITOLO IRIDATO. LE FASI FINALI SARANNO TRASMESSE E COMMENTATE IN STREAMING WEB.

Marina di Ravenna– Alla vigilia della frazione conclusiva (Marina di Ravenna-Venezia) dell’Hempel Double Mixed Offshore World Championship, evento portante del Marina Militare Nastro Rosa Tour, sono ben tre gli equipaggi pienamente titolati a lottare per il successo finale. L’ordine di arrivo della seconda tappa (Bari-Marina di Ravenna) ha restituito infatti una classifica generale particolarmente corta, con Team ENIT (D’Alì-Rossi), Team Belgium-Red Dolphins Volvo (Gerckens-Faguet) e Marina Militare (Pendibene-Valsecchi), dominatore della frazione conclusa ieri, radunati in soli 0,8 punti.

Sarà quindi tra Marina di Ravenna e Venezia (coefficiente 0,2) che si decideranno le sorti della rassegna iridata supportata da World Sailing e svolta sotto l’egida della Federazione Italiana Vela: si prospetta un emozionante e combattuto match race a tre, nell’ambito di una flotta livellata al punto da trasformare ciascuno degli equipaggi in gara in tasselli di un puzzle che si completerà solo sulla linea di arrivo, posizionata in prossimità del faro di Punta Sabbioni, davanti al Lido di Venezia.

La tappa finale avrà inizio domani mattina alle 10 (ma il timing esatto sarà dettato dalle condizioni meteo) e potrà essere seguita nella sua interezza tramite il tracking accessibile su http://www.nastrorosatour.it/. Le fasi finali saranno invece trasmesse e commentate live sui canali social del Marina Militare Nastro Rosa Tour.

Il Marina Militare Nastro Rosa Tour, organizzato da Marina Militare, Difesa Servizi S.p.A. e SSI Events, celebrerà i campioni delle classi Beneteau Figaro 3, Diam 24 e kite foil il pomeriggio del 25 settembre presso l’Arsenale di Venezia dove, a partire dalle ore 17.30, è in programma l’attesa cerimonia di premiazione alla presenza di importanti cariche istituzionali.

La frazione di Venezia è supportata dalla Compagnia della Vela, il cui presidente Pier Vettor Grimani ha dichiarato: “Non possiamo che essere orgogliosi di far parte di questa bellissima avventura. Appoggiare le attività del Marina Militare Nastro Rosa Tour, in un contesto così prestigioso come l’Arsenale, fa della Compagnia della Vela un interlocutore che ribadisce il mettere a disposizione le proprie competenze a favore delle istituzioni. Grazie quindi alla Nastro Rosa per averci invitati a far parte di questa realtà”.

Per consultare il sito dell’evento: https://www.nastrorosatour.it/

Per consultare le classifiche: https://www.racingrulesofsailing.org/documents/2008/event