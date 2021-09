FRANCESCO CARRIERI PRIMO ALLA TERZULTIMA TAPPA DELLO ZONALE OPTIMIST A MONOPOLI

GIANMARCO RUSSO CONQUISTA IL SUO PRIMO PODIO IN OPTIMIST

Francesco Carrieri conquista il primo posto della classifica nella terzultima tappa del campionato zonale Optimist a Monopoli. Una conferma per l’atleta classe 2009 portacolori del Circolo della Vela Bari che mantiene il livello degli ottimi risultati ottenuti durante tutto l’anno. Molto buona anche la prestazione di Gianmarco Russo, classe 2010, terzo classificato, che per la prima volta sale a podio dopo una crescita inarrestabile nelle prestazioni sportive degli ultimi mesi. Al secondo posto si inserisce invece Pietro Colazzo del CN Lampara. Il CV Bari conquista anche tutto il centro classifica con Alessandra Coco che è risultata prima femminile e 5ª in assoluto, Martina Volpicella (6° posto), Martina Mazzeo (7° posto), Ludovica Montinari (8° posto), Elettra Muciaccia (9° posto), Maria Carla Montanaro (10° posto), Annamaria Lorusso (12° posto), Zoe Muciaccia (13° posto), Matteo Matarrese (15° posto). Nella Divisione A, tra i 30 iscritti, troviamo poi ancora, sempre per il CV Bari anche Pasquale Loizzi (18° posto), Alessia Romita (21° posto) e Giuseppe Telegrafo (26° posto). Tra i 10 iscritti in Divisione B, invece, i due atleti in gara erano Andrea Rosania (5° posto) e Aurora Montanaro, prima femminile e 10ª in assoluto.

«Sono molto soddisfatto dell’ottima prestazione di Russo che sale per la prima volta sul podio a dimostrazione di una continua e costante crescita negli ultimi mesi – commenta il tecnico Beppe Palumbo, del CV Bari -. Ottima naturalmente anche la riconferma di Carrieri che in certe condizioni è ormai una certezza. Ma questo non ci fa cullare sugli allori. Anzi. Stiamo già lavorando per i prossimi appuntamenti».

E infatti domenica prossima è già in programma il XV Trofeo Pino Carabellese, organizzato dal Circolo della Vela Bari per la classe Optimist e, come sempre, fortemente voluto dalla famiglia in memoria di Pino, grande appassionato di mare e di navigazione.

“Anche lo zonale Optimist di Monopoli si chiude con 11 posizioni di nostri atleti tra i primi quindici, compreso il primo posto di Francesco Carrieri ormai già un veterano del podio.E vorrei menzionare anche il collocarsi tra i primi dieci nella classifica a loro dedicata, di due nostri piccoli Under 11. Il lavoro dei nostri istruttori, ed in particolare di Beppe Palumbo per questa classe, continua a dare di regata in regata risultati sempre più apprezzati che fanno sperare per sempre più ambiti successi di questa formidabile squadra” commenta il consigliere nautico Roberto Ranito.