OTTOBRE MESE DI REGATE. DA OGGI IL RADUNO 29ER A BARI CON IL TECNICO FEDERALE NAZIONALE

DOMENICA 3 OTTOBRE IL XV TROFEO CARABELLESE

DALL’8 AL 10 OTTOBRE LA REGATA NAZIONALE 29ER

Inizia un mese intenso per il Circolo della Vela Bari che nelle prossime settimane sarà impegnato non solo nella partecipazione ma anche nell’organizzazione di una serie di regate di rilievo zonale e nazionale.

Si inizia oggi con lo stage a cura della FIV per la classe 29er con il tecnico giovanile Chicco Caricato. Del CV Bari partecipano Claudia Quaranta con Giada Babini di Ravenna, Marco Corrado e Gianluca Capezzuto, Alfonso Palumbo e Domenico Palumbo, Augusta Carbonara e Alexandra (Sasha) Ufnarovskaia. Si tratta di uno stage di preparazione in vista del campionato europeo a Riva del Garda (23 – 26 ottobre) e dell’ultima regata nazionale in programma dall’8 al 10 ottobre a Bari con l’organizzazione del CV Bari.

Domenica 3 ottobre, invece, a scendere in acqua saranno gli Optimist che prenderanno parte al XV Trofeo “Pino Carabellese” valido anche come quarta tappa del Campionato zonale Juniores e Meeting Cadetti.

Fortemente voluto, come ogni anno, dalla famiglia Carabellese in memoria di Pino, grande appassionato di mare e di navigazione, il trofeo vedrà scendere in acqua circa quaranta partecipanti provenienti da tutta la regione, di cui la metà tesserati con il Circolo della Vela Bari.

La regata si svolgerà sullo specchio acqueo antistante il lungomare Sud di Bari. Le previsioni meteo danno vento di Levante-Scirocco sui 10-12 nodi. Se possibile saranno disputate 3 prove, per la Divisione A e la Divisione B. Il segnale di avviso della prima prova è fissato per le ore 12.00, mentre le altre due prove si terranno a seguire, senza alcun limite di orario per la partenza della prova di chiusura della manifestazione.

Valido come penultima prova del Campionato Zonale Optimist Under 16 il trofeo Carabellese vedrà scendere in acqua i nati negli anni 2006-2007-2008-2009-2010 nella Divisione A; mentre i nati negli anni 2011-2012 saranno inseriti in Divisione B e parteciperanno al meeting zonale Under 11.

Al termine della regata i pontili del CV Bari ospiteranno la cerimonia di premiazione dei partecipanti, nel rispetto di quanto previsto dal protocollo di sicurezza Fiv.

Come ogni anno saranno premiati: 1°- 2° – 3° classificato della Divisione A, vinta lo scorso anno da Francesco Carrieri (CV Bari), e prima Femminile Divisione A, titolo che lo scorso anno è andato a Elettra Muciaccia (CV Bari); e 1°- 2° – 3° classificato della Divisione B e prima Femminile, divisione in cui lo scorso anno ha primeggiato Martina Volpicella (CV Bari).