L’ITALIA CON ENIT LANCIA IL PRIMO FLAGSHIP STORE IN CINA

LA PENISOLA HA IL SUO PRIMO “NEGOZIO ONLINE” SU CTRIP, L’AGENZIA DI VIAGGI ONLINE LEADER IN CINA

LA PIATTAFORMA DI PROMOZIONE CONTIENE ITINERARI DI VIAGGIO, PUNTI DI INTERESSE, VIDEO E INFORMAZIONI SULLE DESTINAZIONI PER STIMOLARE L’ACQUISTO DI UN VIAGGIO IN ITALIA

L’ITALIA, TRAMITE ENIT, È UNO DEI PRIMI PAESI DEL MONDO INVITATI AD AVERE UN PROPRIO PROFILO UFFICIALE SU QUESTA PIATTAFORMA



L’Italia con Enit apre il primo flagship store sulla piattaforma Ctrip sul mercato asiatico. Il prossimo 15 ottobre l’Agenzia Nazionale del Turismo lancia ufficialmente il primo “negozio online” dell’Italia, un esercizio commerciale innovativo al quale è affidato il compito di rappresentare e promuovere l’evoluzione dell’immagine dell’Italia turistica.

Sarà sulla piattaforma digitale cinese Ctrip, del Gruppo Trip.com, gruppo leader mondiale nell’industria dei viaggi, composto da piattaforme come Ctrip, Skyscanner, Qnar, Travix e TrainPal. L’iniziativa, che ha visto il coinvolgimento delle regioni italiane e delle città d’arte che hanno fornito i propri materiali di comunicazione, si inserisce in un ampio programma di posizionamento e di incremento della visibilità del brand Italia sull’ecosistema digitale cinese. Questa mossa sfrutta la tecnologia leader del settore e la vasta base di utenti del gruppo di viaggi globale per connettersi direttamente con i viaggiatori cinesi.

Il Flagship Store (visitabile al link: https://fs.ctrip.com/italypc) è una vetrina ufficiale per la destinazione, uno strumento di presentazione integrata dell’immagine turistica dell’Italia, la pagina che sarà visualizzata quando i futuri turisti cinesi cercheranno ispirazione per dare forma ai loro sogni di viaggio nel Bel Paese. Aggregando i contenuti forniti dalle Regioni italiane partecipanti al progetto, il Flagship Store Italia su Ctrip contiene itinerari di viaggio, punti di interesse, video promozionali, informazioni sulle destinazioni.

La piattaforma promozionale, in costante aggiornamento per l’inserimento di nuovi contenuti, è sviluppata anche in versione app per dispositivi mobili, integrata in una forma più dinamica all’interno di Star Hub: il nuovo travel marketing hub di Trip.com Group. L’Italia, tramite ENIT, è uno dei primi Paesi del mondo invitati ad avere un proprio profilo ufficiale su questa piattaforma. Il flagship store rappresenta il nucleo di una collaborazione di ENIT con Trip.com Group che comprende anche una campagna di marketing digitale e la produzione di un live streaming con KOL (influencers) cinesi.

L’iniziativa si inserisce in una più ampia strategia elaborata da Enit di posizionamento sulle piattaforme digitali cinesi, una strategia che include una presenza importante su tutti i principali social media, la produzione di contenuti multimediali progettati per questo mercato, lo sviluppo di due WeChat Mini Program: il primo, B2B, dedicato alle imprese e al sostegno delle opportunità di business per gli operatori del settore (registrazioni già aperte per le imprese italiane su: http://mp.visitaly.com.cn); il secondo, B2C, pensato per poter disporre, all’interno della principale piattaforma digitale cinese, di uno spazio dedicato alla presentazione dei territori italiani, con l’obiettivo di fornire informazioni utili ai viaggiatori e introdurre nuovi itinerari, nuove destinazioni.

“Il digitale è diventato e un incentivo per incrementare l’interesse degli utenti verso nuove forme di esperienza turistica, come visite guidate virtuali ai musei, reading, rappresentazioni teatrali o concerti online. Invogliano ad accedere all’esperienza Italia. Il turismo può essere ricalibrato intrecciandolo con percorsi innovativi e con investimenti su merchandising e piattaforme che creino non solo senso di appartenenza diffuso, radicamento del Made in Italy nel mondo ma anche desiderio per amplificazione un’offerta poliedrica e in continua evoluzione quale appunto è l’Italia” dichiara il Presidente Enit Giorgio Palmucci.