Trovato un corpo a bordo della Euroferry Olympia

Corfù. I vigili del fuoco confermano il ritrovamento della prima vittima, trovata carbonizzata all’interno di un tir nel garage di bordo della nave ‘Euroferry Olympia’ della Grimaldi Lines, incendiata nella notte tra giovedì e venerdì al largo dell’Isola di Corfù, in navigazione verso Brindisi. I dispersi al momento sarebbero 10, mentre stamane si parlava di 12, uno di loro è stato recuperato vivo e si spera di trovare altri in vita. La nave ora si trova al largo della baia di Kassiopi a nord di Corfù, sotto il controllo della Guardia Costiera greca e italiana.

Sul versante delle polemiche, da parte del Sindacato greco degli autotrasportatori professionisti (Seofae), il Gruppo Grimaldi ha diffuso una nota in cui nega con fermezza la possibilità di overbooking sul traghetto.

“Il sistema di prenotazione elettronica per merci e passeggeri del Gruppo Grimaldi non consente alcun overbooking; nel caso particolare dei passeggeri, solo il 42% della capacità era occupata nel viaggio dell’Euroferry Olympia”.

Si precisa nella nota che “In termini di sistemazione dei passeggeri, le 77 cabine (pari a 308 posti letto) e le 409 poltrone reclinabili della nave potevano ospitare senza alcun problema e comodamente i 239 passeggeri (di cui 159 autisti) che viaggiavano a bordo (per un viaggio di 9 ore e non 25 ore)”.

“Secondo le normative internazionali (tra cui la Convenzione SOLAS) – chiarisce la nota – ai passeggeri è assolutamente vietato l’accesso ai ponti garage mentre la nave è in navigazione; regola rigorosamente applicata a bordo delle navi del Gruppo Grimaldi; in particolare l’evacuazione dell’area di carico viene controllata prima della partenza e squadre composte da membri dell’equipaggio pattugliano regolarmente i ponti garage durante la navigazione”.

Intanto, Il Gruppo Grimaldi ha già predisposto un’altra nave per rimpiazzare il collegamento marittimo che scala i porti di Brindisi, Igoumenitsa e Patrasso.

Si tratta della ro-ro/pax ‘Finnclipper’, nave della controllata Finnlines, già in navigazione verso Brindisi; partita ieri dal porto svedese di Malmo – impiegata sulla linea con Travemunde, in Germania – e previsto arrivo a Brindisi per il 28.02.2022 alle ore 07.00 locali.