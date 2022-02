Incendio Euroferry Olympia: sale a due il bilancio delle vittime

Astakos. Da ultime notizie di ieri sera, la Guardia Costiera ha annunciato di aver trovato un altro passeggero morto nel garage della nave; al momento non si conosce l’identità.

La nave era stata rimorchiata nel porto di Astakos in sicurezza e per permettere di continuare le operazioni.

Sempre dalla Guardia Costiera ellenica si apprende che tutti i focolai d’incendio a bordo del traghetto . sono stati estinti e la temperatura superficiale delle strutture della nave è scesa di parecchio.

Sale così a due il bilancio delle vittime dell’ incidente, mentre le persone disperse sarebbero ancora nove.

Intanto, ieri, a Corfù ci sono stati delle reazioni da parte di imprenditori e Autorità locali contrari al trasferimento della nave in altro porto sulla terraferma. Non si comprende – si reclamava – chela nave è ‘tossica’per Corfù e … ‘non tossica’ a Platygiali.