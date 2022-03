XXII CAMPIONATO INVERNALE VELA D’ALTURA “CITTÀ DI BARI”

20 MARZO SI SCENDE IN ACQUA PER L’ULTIMA GIORNATA DI REGATE.

IL 19 MARZO IL TERZO MICRO EVENTO DEDICATO ALLA SICUREZZA IN MARE IN COLLABORAZIONE CON OBIETTIVO MARE.

Domenica 20 marzo è in programma la quinta e ultima giornata di regate del XXII Campionato Invernale di Vela d’Altura “Città di Bari”. Ad organizzare la regata sarà il Circolo Nautico Bari. Si torna a regatare davanti alla costa Sud del capoluogo pugliese. La partenza è prevista per le ore 10.30. Il campo di regata sarà allestito sullo specchio d’acqua tra l’ex Palazzo della Provincia e la spiaggia di Torre Quetta. Due le prove a bastone in programma per la giornata, per un totale di sei miglia per prova per l’altura e 4 miglia per prova per la minialtura. Il comitato organizzatore cercherà di far portare a termine entrambe le prove stando attendi a seguire l’evolversi della situazione meteorologica nelle prossime ore. La classifica potrebbe cambiare infatti nonostante la mancanza del secondo scarto a cui non si potrà fare ricorso per via dell’annullamento delle prove precedenti che non consente di arrivare al numero minimo per ottenere il secondo scarto.

Sabato 19 marzo è in programma inoltre il terzo micro-evento tecnico organizzato dai Circoli nautici di Bari per il XXII Campionato Invernale di Vela d’Altura “Città di Bari” in collaborazione con gli sponsor. L’evento sarà ospitato dal Cus Bari e sarà dedicato alla sicurezza in mare, in navigazione e in regata. Formazione, capacità, senso pratico e dotazioni di sicurezza sono gli elementi essenziali per affrontare situazioni di emergenza. È, quindi, necessario essere sempre aggiornati sul corretto utilizzo delle dotazioni di sicurezza per poter gestire al meglio qualsiasi imprevisto e pericolo. L’incontro di formazione, a cura del team di Obiettivo Mare, mira ad approfondire le tecniche e il corretto utilizzo delle dotazioni di sicurezza in barca. Nello specifico gli approfondimenti teorici e le dimostrazioni pratiche verteranno su: accensione dei fuochi di segnalazione; apertura di una zattera autogonfiabile Arimar; corretto modo di aprire e indossare un giubbotto autogonfiabile Spinlock (prova a mare).

La cerimonia di premiazione della XXII edizione del Campionato Invernale “Città di Bari è in programma domenica 27 marzo alle ore 11.00 al CUS Bari (Aula 1).

Il Campionato è organizzato da Circolo Canottieri Sporting Club Barion, Circolo della Vela Bari, Lega Navale Italiana Bari, Circolo Nautico Il Maestrale, Circolo Nautico Bari e Cus Bari, con il patrocinio del Comune di Bari – assessorato allo Sport e della Federazione Italiana Vela, e con l’importante supporto di Italia Yachts, Cantine Lizzano, Meetingroom Bari, MEDICOM Srl, Promodiemme e Intempra, la collaborazione di sponsor tecnici come Grimaldi Officine, Nautica Dream, Nautica Ranieri e Obiettivo Mare e la mediapartnership di Sportale.

Info: www.campionatoinvernalebari.it

Fb: https://www.facebook.com/campionatoinvernalealturabari