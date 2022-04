Si conclude in bellezza con tre prove con vento da NW il secondo evento della stagione del Yacht Club Isole di Toscana

A Fremito D’Arja (Dario Levi) la vittoria tra i Melges 20; Mario Aquila (Vanité XXS) si aggiudica la prima posizione tra i Melges 14.

Melges World League – Tuscany Grand Prix

Scarlino-Tre giornate di vento di varia intensità e direzione (con raffiche fino a 25 nodi nella giornata di sabato 9 aprile) hanno permesso la disputa di otto prove di particolare impegno tattico, permettendo ai valori in gara di emergere.

Il Tuscany Grand Prix va al detentore della Melges World League 2021, Fremitio d’Arja di Dario Levi (con Stefano Cherin alla tattica), che si aggiudica la vittoria con una prova di anticipo e parziali da capogiro (2-1-2-1-1-1-1-DNC), nella flotta dei Melges 20.

Seguono con dodici punti di distacco i monegaschi di Nika (Vladimir Prosikhin), che con la vittoria dell’ultima prova lasciano sul gradino più basso del podio i connazionali Raya (Matteo Marenghi Vaselli).

A fare il proprio esordio stagionale nella Melges World League anche la classe Melges 14, che ha visto la disputa di quattro prove. La vittoria è stata conquistata da Mario Aquila, malgrado un OCS nella 3’ prova, seguito da Giampiero Poggi e Luca Antonini.

A presiedere i due campi di regata, Carlo Giuliano Tosi e Riccardo Incerti, mentre il team arbitrale è stato presieduto da Bruno Ampola.

Pochi giorni di riposo per la compagine scarlinese e a chiudere il mese di aprile uno dei due eventi clou della stagione, che vedrà dal 26 al 30 l’organizzazione del Swan Tuscany Challenge, tappa del circuito The Nations League, che per la quarta volta consecutiva ha scelto le acque del Golfo di Follonica. Due le classi in gara: ClubSwan 50 e ClubSwan 36.

Lo Yacht Club Isole di Toscana conta sul supporto del Comune di Scarlino, di Marina di Scarlino, Scarlino Yacht Service e Resort Baia Scarlino.

Ad affiancare la stagione del Club, il consolidato rapporto con l’azienda di eccellenza Rigoni di Asiago, con la quale la passione per il mare, l’ambiente e le energie pulite sono valori condivisi.

CLICCA QUI PER LE CLASSIFICHE



CLICCA QUI PER CONSULTARE IL CALENDARIO REGATE 2022



EN

Happy ending with NW fresh breeze for the second event of Yacht Club Isole di Toscana racing season. Dario Lev’is Fremito D’Arja gets the 1st place among Melges 20 and Mario Aquila’s Vanité XXS leads the Melges 14.

Scarlino-Three days of wind of varying intensity and directions (with gusts of up to 25 knots on Saturday 9 April) allowed the disputing of eight very tricky races tactics-wise, allowing the values ​​in the race to emerge.

Among the Melges 20 fleet, the Tuscany Grand Prix goes to the holder of the Melges World League 2021, Dario Levi’s Fremito d’Arja (with Stefano Cherin calling tactics), who gets the title one race ahead with mind-boggling partials (2-1-2-1 -1-1-1-DNC).

The Monegasques of Nika (Vladimir Prosikhin) follow with twelve points behind, leaving the compatriots Raya (Matteo Marenghi Vaselli) on the lowest step of the podium, further to getting a bullet in the last race.

The Melges 14 class also made its seasonal debut in the Melges World League, with the dispute of four races. The victory goes to Mario Aquila, despite an OCS in the third race, followed by Giampiero Poggi and Luca Antonini.

Carlo Giuliano Tosi and Riccardo Incerti presided over the two Race Committees, while the Umpiring team was chaired by Bruno Ampola.

Just a couple of weeks and the season will proceed with the Swan Tuscany Challenge from 26 to 30, kicking off The Nations League circuit, which for the fourth consecutive time has chosen the waters of this wonderful gulf of Maremma. ClubSwan 50 and ClubSwan 36 classes will attend.

The Yacht Club Isole di Toscana counts on the support of the Municipality of Scarlino, Marina di Scarlino, Scarlino Yacht Service and Resort Baia Scarlino.

To support the Club season, the consolidated relationship with the company of excellence Rigoni di Asiago, with which the passion for quality, sea, environment and clean energy are shared values.