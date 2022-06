Campionato Italiano Open Flying Dutchman, June 17/19 2022

Con ventotto partecipanti e la rappresentanza di 4 nazioni, ai fratelli Vespasiani il Campionato Italiano della spettacolare ex classe olimpica, Flying Dutchman

Sette le prove disputate, con condizioni eccellenti

Scarlino-I detentori del titolo italiano 2021, Nicola e Francesco Vespasiani si aggiudicano il Campionato disputato presso lo Yacht Club Isole di Toscana, a seguito di un combattuto corpo a corpo con il team di Matteo Pincherle e Carlo Carincola.

Decisiva l’ultima giornata, in cui i fratelli dell’Associazione Velica Bracciano hanno conquistato un primo e un secondo posto, assicurandosi così il titolo.

Devono accontentarsi del terzo posto Manuele Gregori e Francesco Gerunzi, vice campioni italiani uscenti (AV Bracciano), penalizzati da una partenza anticipata (UFD) nella prima prova del terzo giorno.

Il Golfo di Follonica ha dato il meglio di sé, regalando tre splendide giornate, di cui due con venti leggeri da maestrale e un gran finale con scirocco fresco, fino a 18 nodi.

Ottimo l’operato del Comitato di Regata, diretto dal napoletano Luciano Cosentino, e un plauso dei regatanti ai responsabili dei mezzi assistenza, impegnati in alcuni interventi di supporto alla flotta resisi necessari con l’aumento del vento.

La stagione agonistica dello Yacht Club si concede adesso una pausa estiva per tornare ad ospitare la grande vela monotipo a fine settembre 2022 con la penultima tappa del circuito 52 Super Series.

Lo Yacht Club Isole di Toscana conta sul supporto del Comune di Scarlino, di Marina di Scarlino, Scarlino Yacht Service e Resort Baia Scarlino.

Ad affiancare la stagione del Club, il consolidato rapporto con l’azienda di eccellenza Rigoni di Asiago, con la quale la passione per il mare, l’ambiente e le energie pulite sono valori condivisi.

CLICCA QUI PER LE CLASSIFICHE.



CLICCA QUI PER CONSULTARE IL CALENDARIO REGATE 2022.



ENGLISH

With twenty-eight attending teams, and 4 nations represented, Vespasiani brothers got the Italian Flying Dutchman title

Seven races sailed with champagne sailing conditions

Scarlino-The 2021 Italian champions, Nicola and Francesco Vespasiani, won the Championship held by Yacht Club Isole di Toscana, following a close combat with the team of Matteo Pincherle and Carlo Carincola.

It was a decisive final day, where the brothers of the Associazione Vela Bracciano got a first and a second place, thus securing the title.

Manuele Gregori and Francesco Gerunzi, outgoing Italian vice champions (AV Bracciano), had to settle for third place, penalized by an early start (UFD) in the first race of the third day.

The Gulf of Follonica gave its best, offering three splendid days, two of which with light mistral winds and a grand finale with a fresh sirocco, up to 18 knots.

Excellent work by the Race Committee, directed by the Neapolitan Luciano Cosentino, and an applause from the sailors to the rescue boats, engaged in some support interventions to the fleet made necessary with the increase of the wind.

The racing season of the Yacht Club now allows itself a summer break to return to host the one-design sail at the end of September 2022 with the penultimate event of the 52 Super Series circuit.

The Yacht Club Isole di Toscana counts on the support of the Municipality of Scarlino, Marina di Scarlino, Scarlino Yacht Service and Resort Baia Scarlino.

To support the Club season, the consolidated relationship with the company of excellence Rigoni di Asiago, with which the passion for quality, sea, environment and clean energy are shared values.

CLICK HERE FOR THE SCORING.



CLICK HERE FOR YCIT RACING CALENDAR.