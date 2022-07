CAMPIONATO NAZIONALE DI ALTURA – AREA ADRIATICO 22 – 24 LUGLIO, Marina del Gargano

La Puglia si appresta a vivere un nuovo momento di grande sport lungo le sue coste. Questa volta siamo a Manfredonia dove dal 22 al 24 luglio ci sarà il Campionato nazionale di altura area Adriatico, valido per la qualificazione al Campionato Italiano Assoluto d’Altura 2022. La regata, penultima tappa del circuito del Campionato Italiano d’Altura trasformerà per alcuni giorni il magnifico Golfo di Manfredonia nella casa delle più importanti imbarcazioni di altura italiane. A occuparsi dell’organizzazione dell’intera manifestazione lo “Yachting Club Marina del Gargano” in collaborazione con la Lega Navale Italiana Sez. di Manfredonia, e con il supporto del Comitato Ottava Zona della FIV (Federazione Italiana Vela) e dell’UVAI (Unione Vela d’Altura Italiana). A sostenere la manifestazione ci sono poi anche la Regione Puglia, la Città di Manfredonia e l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale e una serie di sponsor privati che hanno creduto e stanno credendo nell’importanza del connubio sport e territorio.

Nove le prove in programma su percorso a bastone per gli equipaggi che si stanno iscrivendo al campionato. Hanno già confermato la loro presenza l’X35 “Trottolina Bellikosa Race” (YC Marina del Gargano) di Saverio Trotta che qui a Manfredonia è un po’ il padrone di casa e che si presenta sul campo di regata reduce dalla vittoria un paio di mesi fa della Coppa dei Campioni di Puglia in cui ha sbaragliato senza difficoltà gli avversari provenienti dai più importanti campionati di altura pugliesi. Con lui sulla linea di partenza ci sarà anche sicuramente l’altra barca “di casa”: parliamo di “BlackCoconut” (YC Marina del Gargano) di Belardinelli, Dicorato e Ricucci vincitrice del campionato invernale e primaverile del 2022. Ma la sfida, caratterizzata dall’alto livello tecnico dei partecipanti, vedrà scendere in acqua anche l’l’Italia Yachts 11.98 “Guardamago II” del tedesco Micheal Grau (Norddeutscher Regatta Verein) che al Mondiale Orc che si è concluso da qualche giorno a Porto Cervo ha sfiorato il podio fermandosi al quarto posto dopo altre tre ‘sistership’ Italia Yachts 11.98; il Comet 50R “Verve Cramer” (CV Ecoresort Le Sirené di Gallipoli) vincitrice della 36° edizione della regata internazionale Brindisi-Corfù 2022; “Morgan V” il nuovo Swan42 di Nicola De Gemmis (CC Barion) con cui l’armatore pugliese ha conquistato il terzo posto alla Coppa Campioni in Puglia e che ha chiuso al nono posto al Mondiale nella classifica generale del gruppo B. Tra i confermati anche “Morgan IV” oggi armata da Fabio Pellegrino (LNI Pescara).

Le iscrizioni si chiuderanno il prossimo 18 luglio (https://www.yachtingclubmdg.it/campionato-altura/iscrizione/). E sono tanti i vantaggi pensati per chi sceglierà di partecipare, a partire dalla possibilità di ormeggio gratuito offerta dallo Yachting Club Marina del Gargano per 20 giorni: dal 16 luglio al 6 agosto. Un’idea nata per agevolare equipaggi e armatori offrendo loro anche la possibilità di esplorare la costa e le bellezze del territorio per poi spostarsi a fine agosto a Monfalcone dove è prevista l’ultima tappa del Campionato Assoluto d’Altura (dettagli sull’ormeggio sul bando di regata: https://www.yachtingclubmdg.it/file/2022/05/BANDO-Luglio-definitivo-IBAN-corretto-3.pdf).

Plus della manifestazione è poi la base logistica dell’evento fissata nel Marina del Gargano, prestigioso porto turistico a ridosso della Città di Manfredonia, con pescaggio massimo di 6 mt ed eccellenti servizi in banchina (carburante, travel lift 130 ton, scalo di alaggio, riparazioni elettriche & motori, ormeggiatori etc.). La struttura inoltre ospita sui suoi moli negozi, ristoranti, bar e gelaterie che assicurano relax e benessere a diportisti e turisti, con ben 747 posti barca, distribuiti su una superficie di 270.000 metri quadrati e il villaggio Trabucco che, arricchirà l’offerta del Campionato con minieventi organizzati in banchina. E ancora, agevolazioni nei ristoranti (https://www.yachtingclubmdg.it/logistica/ristoranti/) e una scontistica speciale per chi prenoterà il proprio soggiorno negli alberghi Regio Hotel Manfredi e Albergo Gabbiano, previa verifica della disponibilità delle camere; e la possibilità di partecipare a eventi ed escursioni per conoscere e apprezzare la bellezza, la storia e le tradizioni del territorio, tra cui il rinomato Carnevale di Manfredonia nella sua versione estiva.

Sfruttando poi i 20 giorni di ormeggio gratuito previsti, le imbarcazioni provenienti dal Tirreno, dalla Grecia e dalla Croazia dirette a Monfalcone, approfittando dell’ospitalità gratuita, potranno così programmare anche vacanze sul Gargano ed ammirare le bellezze del territorio pugliese come San Giovanni Rotondo, sede della Basilica dedicata a Padre Pio, Monte Sant’Angelo, città dai due siti Unesco, e ancora piccole perle come Vieste, Mattinata, Foresta Umbra, la Basilica di Santa Maria Maggiore di Siponto con l’opera d’arte di Edoardo Tresoldi dal 2016 al centro dell’interesse di tantissimi turisti e visitatori.

PROGRAMMA:

Lunedì 18 Luglio 2022 Ore 13.00 Termine ultimo per le iscrizioni

Martedì 19 Luglio 2022 A partire dalle ore 10.00 Controlli di stazza

Mercoledì 20 Luglio 2022 A partire dalle ore 10.00 Controlli di stazza

Giovedì 21 Luglio 2022 Ore 18.30 Cerimonia ufficiale di presentazione della regata; segue briefing armatori/skippers e cocktail di benvenuto

Venerdì 22 Luglio 2022 Ore 09.00/17.00 Regate su boe (massimo 3 prove); ore 18.00/20.30 Villaggio Trabucco

Sabato 23 Luglio 2022 Ore 09.00/17.00 Regata su boe (massimo 3 prove); ore 18.00/20.30 Villaggio Trabucco

Domenica 24 Luglio 2022 Ore 09.00/15.00 Regate su boe (massimo 3 prove); ore 15.00/17.00 Villaggio Trabucco; ore 17.00/18.00 Premiazione e cocktail di arrivederci

Per tutti i dettagli dell’evento vi invitiamo a visitare: https://www.yachtingclubmdg.it/

Social: https://www.facebook.com/yachtingclubmarinadelgargano https://www.instagram.com/yachtingclubmarinadelgargano/

DICHIARAZIONI IN CONFERENZA STAMPA

“Un ringraziamento va da parte nostra a tutti coloro che ci stanno aiutando ad organizzare questa manifestazione che è un’occasione importante non solo per il nostro sport ma anche per lo sviluppo del nostro territorio – commenta Gino Tridello, presidente dello Yachting Club Marina del Gargano -. Ci stiamo impegnando per garantire a tutti giornate di sport e divertimento nel nostro Marina, senza tralasciare la possibilità di ormeggio gratuito per i partecipanti in modo da favorire proprio la connessione con il territorio”.

“Sono contento di essere qui oggi – ha esordito l’assessore allo Sport e alle Attività Produttive del Comune di Manfredonia Antonio Vitulano – Noi stiamo investendo molto nel turismo sportivo. Se Vieste ha deciso di investire sulle famiglie noi abbiamo deciso di diversificare puntando sullo sport con manifestazioni non solo estive ma anche in altri momenti diversi dell’anno. Queste iniziative sono importanti per anche per l’attivazione del sistema del turismo sportivo che fa bene a Manfredonia. Se creiamo la domanda troveremo anche gli stakeholder che investiranno nell’ospitalità. Il passaparola delle nostre bellezze all’estero ci aiuterà a riattivare l’economia dell’indotto”.

“Una nuova regata nel panorama delle regate che si svolgono nell’VIII Zona in Puglia. Con i nostri oltre 800km di costa e due mari è quasi un obbligo praticare la vela nella nostra regione. Abbiamo un campo di gioco fantastico e attirare velisti da altre regioni d’Italia e dall’estero dovrebbe essere un’attività quotidiana. Lo facciamo con uno sport pulito, con il vento, e che valorizza appieno la nostra regione. Siamo l’unica regione con quattro regate di altura internazionali che collegano con Grecia, Albania, Montenegro e Croazia – ha aggiunto Alberto La Tegola, presidente dell’VIII Zona Fiva -. La vela è ambasciatrice delle bellezze del nostro territorio. Ora arriviamo a Manfredonia che rappresenta un’eccellenza. Punto di passaggio obbligato dell’adriatico che è il punto più a Nord che nella sua tradizione ha una serie di regate veliche e poi ha un marina eccellente di cui la Puglia non è così attrezzata. Nel 2021 la FIV ha istituito un’apposita commissione Sport e Turismo per stimolare i territori alla valorizzazione dei territori attraverso le regate e noi stiamo lavorando in questo senso”.

“Si tratta del terzo appuntamento in due settimane che facciamo insieme al Marina del Gargano – ha detto Fabio Palombella, Capitano di Corvetta della Capitaneria di Porto di Manfredonia – Come Guardia Costiera e Capitaneria di Porto parteciperemo con le nostre competenze nella parte organizzative per le ordinanze di sicurezza e il supporto all’organizzazione affinché tutto si svolga nel migliore dei modi. Siamo convinti che questi eventi aiutino in modo importante lo sviluppo del territorio e la vela da questo punto di vista sta diventando sempre più importante anche per discutere di tematiche serie”.

“La LNI Manfredonia è onorata di collaborare all’organizzazione di questo evento. La regata si svolgerà con nove prove in tre giorni e ci auguriamo che le condizioni meteo-marine siano favorevoli per lo svolgimento della competizione, come quasi sempre nella nostra terra – commenta Roberto Centonza, consigliere agli Sport per la LNI Manfredonia -. Confidiamo nel continuare a fare partnership con lo YC Marina del Gargano e con il Marina del Gargano per continuare a organizzare eventi sportivi di livello sempre più alto al fine di diventare punto di riferimento per la vela sportiva in Italia”.

“Questo evento rinnova l’impegno di Marina del Gargano accanto allo YC a favore della sana cultura sportiva che già in passato abbiamo promosso con eventi di un certo spessore – commenta Andrea Zullo, direttore del Marina – Il Campionato nazionale di altura dimostra come siamo maturati non solo dal punto di vista della crescita della presenza di imbarcazioni e della gestione del cantiere, ma anche l’attenzione a promuovere un certo dinamismo ben rappresentato dalle competizioni. Riteniamo che questo non sia un appuntamento fine a sé stesso ma un evento da incorniciare in una più ampia politica di sviluppo del territorio e del nostro Gargano. Per questo dobbiamo ringraziare anche la famiglia Gelsomino che con impegno e passione ha consentito la realizzazione di questo evento”.