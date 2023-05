Al via il Mondiale di Motonautica in Repubblica Ceca, Max Cremona pronto a difendere il titolo

Fermo ai box per un problema di salute Alex Cremona

A Jedovnice in Repubblica Ceca domenica 14 maggio è in programma la prima tappa del Campionato Mondiale di Motonautica. La classe F250 vede tra i protagonisti il campione uscente Max Cremona, mentre purtroppo non sarà al via il fratello Alex fermato a livello agonistico da un problema al cuore. Il campione piacentino sarà comunque presente a Jedovnice accanto al suo team e avrà anche il compito di rappresentare per la Federazione i piloti italiani in gara. Tra i piacentini in competizione segnaliamo il pluricampione Giuseppe Rossi, costruttore dei motori della C&B Racing Team ASD, nella F500 e Luca Finotti nella F125.

Arriviamo dai test invernali – spiega Max Cremona – perché aver vinto l’anno scorso il titolo Mondiale non significa essere arrivati, quindi c’è sempre del lavoro da fare per migliorarsi. Poi sarà il campo gara a decretare chi è più veloce. I rivali sono competitivi, non va sottovalutato nessun avversario.

Dopo anni sarà la prima stagione al via senza tuo fratello Alex al via

E’ una cosa particolare. Soprattutto perché non vederlo correre per impegni di lavoro è una cosa, ma non trovarlo per altre motivazioni fa un po’ strano. So che non è facile, ma sono certo che la sua presenza sul campo gara faccia bene anche a lui, pure con un’altro ruolo. Quest’anno sarà così, poi vedremo cosa succederà nei prossimi anni.