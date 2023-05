La flotta VO65 torna a regatare per The Ocean Race VO65 Sprint

L’ultima volta che abbiamo visto la flotta VO65 in The Ocean Race è stato a gennaio, quando i team avevano appena completato la tappa inaugurale della VO65 Sprint, da Alicante, Spagna, a Capo Verde.

WindWhisper Racing Team, che batte bandiera polacca, ha vinto la regata verso sud, dal Mediterraneo all’Atlantico, con Team JAJO e Austrian Ocean Racing powered by Team Genova a completare il podio.

Ora la flotta si sta dirigendo a nord, verso Aarhus, in Danimarca, in attesa di ricongiungersi a The Ocean Race per la seconda tappa del V065 Sprint. WindWhisper Racing Team è già ad Aarhus e si allena in vista della tappa.

“Non vediamo l’ora di tornare in regata da Aarhus in poi, soprattutto dopo l’eccellente prima tappa da Alicante a Capo Verde a gennaio”, ha dichiarato lo skipper spagnolo di WindWhisper Pablo Arrarte. “Siamo pronti, la barca è pronta. Il nostro equipaggio è internazionale, con una forte componente polacca e ci saranno alcuni cambiamenti, ma il nucleo centrale rimarrà lo stesso e prevediamo di avere fino a 6 velisti sotto i 30 anni per dare ai giovani una straordinaria opportunità di migliorare le loro capacità in un ambiente veramente professionale.”

“Aarhus è un posto fantastico che conosciamo bene e che trasmette sempre una sensazione speciale, quindi saremo lieti di tornare ad Aarhus”, ha detto Jelmer van Beek, lo skipper del Team JAJO. “È arrivato il momento per i VO65 di rientrare in regata. Per ora siamo al secondo posto e siamo soddisfatti. Ma la competizione è tutt’altro che conclusa, guardiamo solo al futuro. Faremo tutto il possibile per dare filo da torcere a WindWhisper Racing Team e rendere la regata difficile”.

“Sono entusiasta di tornare a partecipare a The Ocean Race”, ha dichiarato Gerwin Jansen. “È stato difficile vedere le barche IMOCA regatare nel Southern Ocean senza di noi, ma abbiamo usato questo periodo per lavorare sodo e migliorare la barca e le vele. Con questi upgrade, siamo più competitivi che mai e pronti a dare la caccia ai leader. Siamo entusiasti della sfida che ci attende”.

“Siamo impazienti di tornare a bordo di Viva México per la partenza della seconda tappa della VO65 Sprint”, ha dichiarato Erik Brockmann, skipper di Viva México. ” È stata una lunga pausa in cui abbiamo seguito la regata da terra, ma ora siamo pronti ed entusiasti di tornare! La prima tappa non è andata come avremmo voluto, ma finire e ottenere questi 2 punti ci dà la possibilità di lottare per il podio, che è il nostro obiettivo. Non vediamo l’ora di rivederci tutti ad Aarhus!”.

Il team Ambersail non tornerà per le ultime due tappe della The Ocean Race VO65 Sprint, mentre il Mirpuri Foundation Racing Team ha stretto una nuova collaborazione con Trifork per le ultime due tappe dell’evento.

Il veterano della regata, lo spagnolo Roberto ‘Chuny’ Bermúdez de Castro, sarà lo skipper del Mirpuri/Trifork Racing Team: “Sono davvero felice di far parte di questo grande team, che si è riunito in tempi record. Siamo un mix di persone che si conoscono da tempo e di una nuova generazione di giovani velisti. Abbiamo una barca fantastica e in ottima forma. Ringrazio gli armatori per gli sforzi fatti per mettere insieme il tutto. Non vediamo l’ora di fare grandi cose nella VO65 Sprint”.

Tre i velisti italiani che parteciperanno a The Ocean Race VO65 Sprint, tutti a bordo di Austrian Ocean Racing powered by Team Genova: Cecilia Zorzi che già aveva preso parte alla prima tappa da Alicante a Capo Verde, oltre a Claudia Rossi e Andrea Pendibene.

I team si riuniranno ad Aarhus nei prossimi giorni in vista della In Port Race del 4 giugno, e poi la flotta VO65 regaterà direttamente verso L’Aia (senza Kiel Fly-By) a partire dall’8 giugno.

L’ultima tappa della VO65 Sprint porterà la flotta a Genova, in Italia, per il Grand Finale.

Maggiori dettagli sugli equipaggi e sulla VO65 Sprint sono disponibili qui.



Foto: Sailing Energy / The Ocean Race