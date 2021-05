RACCOMAR–Brindisi esprimere la propria soddisfazione in merito al completamento dei lavori in aeroporto, atti ad ottenere l’innalzamento dell’ air draft

E’ con grande soddisfazione e rinnovato ottimismo che la Associazione Raccomandari Marittimi di Brindisi “RACCOMAR – Brindisi” accoglie la notizia del termine lavori effettuati sulla pista di atterraggio dell’ aeroporto di Brindisi, con il derivante tanto atteso e sospirato, innalzamento del cono di atterraggio degli aeromobili e, quindi, del limite di altezza massima “air draft” elevato a 50 mtr. , che finalmente consentirà l’approdo di navi, fino ad oggi impossibilitate ad ormeggiare nel nostro porto, se non con numerose limitazioni e prescrizioni.-



Mi preme evidenziare che il sottoscritto, unitamente a tutti gli altri Colleghi, si è sempre speso in merito alla questione, almeno dalla metà degli anni ’80 quando le grandi portainer della NSCSA e i grandi velieri come la Club Med II approdavano nel nostro porto, fra difficoltà e limitazioni.-

Ritengo pertanto lecito oggi pronunciare a nome della nostra Associazione un grande ringraziamento alla Autorità Portuale, Capitaneria di Porto e tutte le altre Autorità, senza peraltro dimenticare le Forze Politiche locali, che ci hanno creduto e spinto nella stessa direzione ed in sinergia sono finalmente riuscite a raggiungere questo traguardo che, siamo sicuri, non potrà che portare ad un futuro più prospero e roseo per i traffici commerciali che il nostro porto può e deve sviluppare.-

