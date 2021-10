PORT DAYS 2021, ADSP MAS: SETTIMANA DI EVENTI NEL SEGNO DELL’INCLUSIONE, DELLO SCAMBIO CULTURALE E DELLA CRESCITA

PORT DAYS 2021, ADSP MAS, INSIEME AL COMUNE DI VENEZIA, ALLA CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA, A VENEZIA PORT COMMUNITY E ALL’INTERNATIONAL PROPELLER CLUB, APRE IL PORTO ALLA CITTA’ CON UNA SETTIMANA DI EVENTI NEL SEGNO DELL’INCLUSIONE, DELLO SCAMBIO CULTURALE E DELLA CRESCITA

L’apertura della manifestazione è affidata al webinar “In rotta per la parità di genere nel cluster portuale veneto”

In programma visite guidate dedicate agli studenti e ai cittadini presso Porto Marghera e una mostra d’arte contemporanea aperta ai residenti

Da lunedì 4 a domenica 10 ottobre

Venezia-Il porto come motore economico del territorio e dell’intero ecosistema logistico, come luogo di lavoro e al tempo stesso luogo in grado di generare opportunità di business ma anche luogo di inclusione e scambio culturale.

E’ questo il file rouge che unisce gli eventi proposti dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, in collaborazione con il Comune di Venezia la Capitaneria di Porto di Venezia, la Venezia Port Community e l’International Propeller Club – Port of Venice, nell’ambito degli Italian Port Days 2021, in programma da lunedì 4 a domenica 10 ottobre. Una settimana di iniziative ed eventi per raccontare e mostrare alla comunità, nell’anno in cui si celebrano 1600 anni dalla sua fondazione, la Venezia – città portuale dalle molteplici sfaccettature.

La manifestazione, lanciata a livello nazionale da Assoporti nel 2019, intende infatti promuovere e far conoscere ai cittadini la valenza delle attività portuali e della cultura del mare come riassume lo slogan “opening port life and culture to people” favorendo così l’integrazione tra aree portuali e comunità.

Il programma

A Venezia, i Port Days 2021 prendono il largo lunedì 4 ottobre, alle ore 16.00, con il seminario “In rotta per la parità di genere nel cluster portuale veneto” che concentrerà la propria attenzione sull’obiettivo n.5 dell’Agenda 2030 ONU (parità di genere) nel comparto marittimo-portuale. L’evento sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube PortofVenice e vedrà come protagoniste sei testimonial provenienti da diversi ambiti del comparto marittimo-portuale che tratteranno il tema della governance nel settore. Durante l’incontro verranno inoltre proposte azioni concrete, da adottare sia livello territoriale che nazionale, per l’attuazione dei principi di parità di trattamento e di opportunità tra lavoratori e lavoratrici e per rimuovere ogni ostacolo che limiti di fatto l’uguaglianza, sia per quanto concerne la retribuzione, la formazione e la tutela sociale.

Martedì 5 e mercoledì 6 ottobre, dalle ore 14.00 alle ore 20.00, tutti i residenti della città di Venezia (muniti di green pass e carta di identità) potranno visitare gratuitamente la mostra d’arte contemporanea “Venice StArt” allestita all’interno dello spazio “ARTERMINAL”, presso il Terminal portuale di San Basilio. L’esposizione, curata da Mario Mazzoleni, Direttore artistico di Art Event Mazzoleni, coinvolge oltre 100 artisti e 600 opere di diversi stili, esposte per sezione, ciascuna dedicata a un diverso tipo di rappresentazione artistica: dalla pittura alla fotografia, dalla scultura alle installazioni.

I Port Days 2021 proseguono giovedì 7 e venerdì 8 ottobre, con le visite in barca realizzate in collaborazione con la Capitaneria di Porto, dedicate gli studenti delle scuole superiori del territorio che aspirano ad una professione in campo marittimo-portuale. Già 3 gli Istituti coinvolti dall’AdSP MAS: il POLO TECNICO PROFESSIONALE di Venezia “Vendramin Corner” (indirizzo Trasporti e Logistica – Nautico), l’Istituto di Istruzione Superiore L. Luzzatti (indirizzo logistica e trasporti), e l’Istituto Tecnico Superiore Marco Polo, per un totale di 180 studenti coinvolti.

Sabato 9 e domenica 10 ottobre il programma si conclude con una serie di itinerari guidati presso “Venezia Heritage Tower”, la storica torre di raffreddamento collocata vicino al varco di accesso ai terminal commerciali, aperti a tutti i cittadini. Alla base della torre ai partecipanti verrà illustrato quel patrimonio immateriale custodito a Porto Marghera e composto da numerosi brevetti originali registrati proprio a Venezia e che sono stati adottati da tutto il mondo. A 60 metri d’altezza, i visitatori potranno osservare il cuore pulsante del porto commerciale e industriale della città e conoscere, grazie a una guida esperta, l’evoluzione della relazione tra mondo produttivo e della logistica. Per le visite guidate (organizzate per turni) è necessario iscriversi su: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-panoramica-a-360-sulle-attivita-portuali-da-venezia-heritage-tower-170277644017)