AdSP MLO: Area portuale industriale Sestri P. Aggiudicato appalto

È stato aggiudicato l’appalto integrato per la progettazione definitiva ed esecutiva e l’esecuzione dei lavori relativi all’adeguamento delle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché la razionalizzazione dell’accessibilità dell’area portuale industriale di Genova Sestri Ponente, Fase 2 (P.2879) all’operatore economico Consorzio Stabile Grandi Lavori S.c.r.l. mandatario del RTI costituito con Consorzio Integra Società Cooperativa e Trevi S.p.a. per un importo di aggiudicazione pari a € 338.665.867,82.

La seconda fase prevede l’espansione delle aree industriali e la realizzazione di un nuovo bacino da 440 metri che consentirà anche la costruzione di navi di grandi dimensioni. Verrà inoltre migliorata l’accessibilità via terra dell’area portuale industriale di Genova Sestri Ponente con lo spostamento della linea ferroviaria a monte.