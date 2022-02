Porti: Serracchiani, soddisfatti per tutele a lavoratori

“Siamo soddisfatti di essere riusciti a estendere tutele ai lavoratori delle imprese portuali colpite dalla contrazione dei traffici a causa della pandemia. E’ un aiuto concreto per la ripartenza, anche per porti che hanno meglio retto il colpo del calo dei traffici, ma che devono trovarsi nelle condizioni di affrontare la competitività connessa alla piena ripresa”. Lo dichiara la presidente del gruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani, in merito all’approvazione in Commissione Bilancio della Camera dell’emendamento al DL Milleproroghe che dispone l’estensione al giugno 2022 dei sostegni per i lavoratori portuali insieme ad un primo stanziamento per la creazione di un fondo per il pensionamento anticipato.

“Per il Partito democratico è prioritario sostenere il sistema infrastrutturale e logistico del Paese che – precisa la capogruppo – sono una parte sostanziale della nostra economia. Con questo emendamento diamo corpo a un nostro ordine del giorno presentato alla Legge di bilancio 2021 ma soprattutto andiamo nella direzione del ricambio generazionale, della protezione dei lavori usuranti, della crescita professionale e – conclude – di una sempre maggiore competenza”.