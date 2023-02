Brindisi, alla Bit di Milano per presentare i grandi eventi e il suo nuovo modo di fare turismo non convenzionale, incassa i complimenti della Regione Puglia

Eventi non convenzionali, che incuriosiscano e che siano frutto di un’azione nonché riflesso di un’immagine coordinata, congiunta e condivisa. Brindisi, i suoi grandi appuntamenti sono stati presentati alla Bit di Milano, alla presenza degli organizzatori delle manifestazioni che si terranno nel 2023, anche con il sostegno della Regione Puglia e seguendo le linee guida dei brand Sea Brindisi e We Are in Puglia. L’intento dell’Amministrazione Comunale è stato quello di comunicare un territorio dinamico, interessante per i visitatori e per coloro che scelgono di vivere la città anche per periodi più lunghi. Hanno partecipato alla conferenza stampa di presentazione Oreste Pinto ed Emma Taveri, rispettivamente assessore allo sport e assessore al marketing territoriale e turismo, Antonio D’Amore, commissario della Camera di Commercio, Giuseppe Danese, organizzatore del Campionato Mondiale di Motonautica per conto del Circolo Nautico Porta D’Oriente, Nino Caso, presidente del Circolo della Vela che organizza la regata Brindisi- Corfù, Salvatore Zarcone, presidente Lega Navale Italiana Sezione di Brindisi che organizza la regata Brindisi- Valona, Pierangelo Argentieri, presidente comitato organizzatore della Coppa del Mediterraneo di scherma e Paolo Ponzio, presidente del Teatro Pubblico Pugliese.

Luca Scandale, direttore di Puglia Promozione, che ha partecipato alla conferenza che si è tenuta presso lo stand della Regione, ha parlato di una Brindisi che, grazie al lavoro di rete, è la meta pugliese con il più alto potenziale di crescita. Concetto confernato anche dal direttore del Dipartimento Turismo e Cultura, Aldo Patruno. Per il dirigente, Brindisi è tra le tre aree della Puglia in cui maggiormente è evidente il processo di crescita dell’attrattività turistica.

“Oggi possiamo ambire ad ospitare iniziative di livello nazionale ed internazionale- ha commentato Emma Taveri, l’assessore al turismo e marketing territoriale -. Siamo orgogliosi perché Brindisi viene percepita come città innovativa in cui c’è un cambiamento, una città in evoluzione. A Milano abbiamo presentato i grandi eventi che si terranno nel 2023, ma abbiamo anche lanciato un messaggio importante, quello di una città ambiziosa che vogliamo far conoscere. L’Amministrazione Comunale, con gli organizzatori degli eventi, ha creato un percorso per mettere a sistema la rete territoriale, abbinandola ad un lavoro sinergico sull’offerta turistica e su tutta una serie di iniziative di coprogettazione, finalizzate al rilancio della città, che prevedono un ruolo attivo della comunità locale. Si è parlato del potenziale turistico dei grandi eventi soprattutto se sono organizzati in periodi di destagionalizzazione”.

L’assessore allo sport, Oreste Pinto, ha dichiarato: “Siamo felici di essere qui, tutti insieme per presentare Brindisi in maniera organica e sinergica. Sono particolarmente orgoglioso del fatto che la promozione del nostro territorio venga fatta soprattutto attraverso eventi sportivi di grande livello. Abbiamo creduto in questa formula che ci ha dato ragione e che, puntando anche su altri elementi culturali ed enogastronomici che arricchiscono l’offerta complessiva, contribuisce ad accendere i riflettori su una città per la quale stiamo lavorando molto e con grande passione. Questa collaborazione fra enti pubblici e soggetti privati sta dando frutti importanti ed avrà ricadute incoraggianti per un territorio che vuole programmare nel modo migliore il suo futuro”.

Torna l’Adriatic Cup Campionato Mondiale di Motonautica

Alla Bit di Milano la presentazione,l a Brindisi l’appuntamento dal 23 al 25 giugno

Ormai è un appuntamento con la tradizione, quella del mare. Brindisi si prepara ad ospitare l’edizione 2023 dell’Adriatic Cup Campionato Mondiale di Motonautica, organizzato dal Circolo Nautico Porta D’Oriente in collaborazione con Federazione Italiana Motonautica, Amministrazione Comunale di Brindisi, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, Capitaneria di Porto, Camera di Commercio, Assonautica, Regione Puglia e Puglia Promozione. L’appuntamento è dal 23 al 25 giugno sul lungomare Regina Margherita.

I bolidi dell’F2 torneranno a sfrecciare nel porto interno di Brindisi, uno dei migliori campi di gara a livello mondiale. Ma, al pari delle altre edizioni, ovviamente non sarà questa l’unica categoria in gara. Torneranno, infatti, anche l’F15, vetrina dedicata alle giovani promesse della motonautica mondiale, e le moto d’acqua per offrire uno spettacolo adrenalinico che negli anni ha riscosso sempre maggiore successo, contribuendo peraltro ad aumentare l’attrattività della città di Brindisi come meta turistica. È ormai assodato che lo sport sia un canale privilegiato per promuovere i territori.

Proprio questo concetto è stato sottolineato alla BIT di Milano, nel corso della conferenza stampa di presentazione degli eventi che si terranno a Brindisi, da Giuseppe Danese, organizzatore dell’evento a nome del Circolo Nautico Porta D’Oriente, presieduto da Giovanni Danese: “Crediamo da sempre nello sport come strumento di marketing e promozione territoriale, lo testimoniano i grandi eventi nazionali e mondiali che hanno creato un indotto interessante e donato visibilità ai territori ospitanti.

Per questo anni fa abbiamo scommesso su una disciplina sportiva che allora, alle nostre latitudini, era poco conosciuta. Oggi dici “motonautica” e tutti comprendono ed immaginano le imbarcazioni mentre sfrecciano nel porto. Per noi è motivo di soddisfazione, abbiamo vinto una sfida che porta beneficio al territorio, perché nei giorni dell’evento Brindisi è meta di gente che arriva da fuori, gli alberghi sono pieni, tutti lavorano e la città fa bella mostra di sé.

A questo va aggiunto che presentarsi alla BIT con il sostegno della Regione, oltre che del Comune e degli altri enti e istituzioni che ci sostengono, ci da forza. E ci da ancora più forza farlo tutti insieme sotto il brand Sea Brindisi, pensato per rappresentare la città e i suoi grandi eventi”.

CRESCE L’ATTESA PER LA 37ma EDIZIONE DELLA REGATA INTERNAZIONALE “BRINDISI-CORFU” 11-13 GIUGNO 2023

C’è grande attesa per la 37^ edizione della Regata internazionale “Brindisi-Corfu” a cui partecipano imbarcazioni provenienti da diversi paesi che si affacciano sul Mediterraneo. La Regata partirà domenica 11 giugno 2023 dalla parte esterna del porto di Brindisi, mentre l’arrivo è previsto nell’isola di Corfù dopo aver percorso le 104 miglia che separano le coste pugliesi da quelle elleniche.

La partecipazione è aperta a imbarcazioni monoscafo ed a imbarcazioni multiscafo. L’organizzazione dell’evento è del Circolo della Vela Brindisi e del Marina Gouvia Sailing Club.

La Regata, inserita a pieno titolo nei programmi della Federazione Italiana Vela, gode del sostegno di partner istituzionali e privati, a dimostrazione della grande rilevanza che viene attribuita a questo evento sportivo che rappresenta una delle regate d’altura più importanti del Mediterraneo.

La “Brindisi-Corfù” sarà preceduta da una serie di eventi sportivi che si svolgeranno nello specchio d’acqua del porto di Brindisi e da un ricco programma di eventi.

XII REGATA VELICA BRINDISI- VALONA – 6/9 luglio 2023

Il Consiglio Direttivo della Lega Navale Italiana di Brindisi, presieduto da Salvatore Zarcone, sta definendo gli aspetti tecnici e organizzativi della dodicesima edizione della regata BRINDISI-VALONA, che prevede l’assegnazione del Trofeo dell’Accoglienza e del Trofeo «Mirko Gallone».

La regata si svolgerà dal 6 al 9 luglio e l’auspicio della sezione brindisina della LNI è quello dell’ulteriore crescita di un evento che, nel solco dei rapporti tra Paesi frontalieri, persegue l’obiettivo di incentivare la cooperazione, culturale economica e turistica. In questa ottica vanno viste le intese attualmente in corso con l’Università del Salento, che potrebbe partecipare alla prossima edizione con una propria imbarcazione ed essere protagonista di progetti che coinvolgano le Università di Durazzo e Valona.

Per tornare alla regata Brindisi-Valona, dal 20 al 23 febbraio prossimi una delegazione della LNI Brindisi, guidata dallo stesso presidente Salvatore Zarcone, sarà in Albania per la sottoscrizione di un protocollo d’intesa con il gruppo immobiliare Concord Investement che gestisce il Marina di Orikum e che l’anno scorso ha accolto le imbarcazioni partecipanti alla

regata ed ha ospitato la cerimonia di premiazione, svolta alla presenza del Console Generale d’Italia a Valona dott.ssa Iva Palmieri, del sindaco di Valona Dritan Leli e di altre autorità locali.

Il gruppo gestisce anche alcune importanti emittenti televisive che hanno seguito con particolare attenzione la regata. Il Marina di Orikum si sta espandendo e presto (potendo disporre di 600 posti barca) sarà una delle realtà più importanti dell’Adriatico. Il protocollo d’intesa prevede tutta una serie di iniziative di carattere culturale, sportivo e turistico e naturalmente condizioni tecnico-logistiche particolarmente favorevoli.

CONTO ALLA ROVESCIA PER IL 19^ SALONE NAUTICO DI PUGLIA



Brindisi, 11-15 ottobre 2023

Procede a pieno ritmo l’attività degli organizzatori di SNIM, il Salone Nautico di Puglia. La 19^ edizione si svolgerà sui piazzali e nello specchio d’acqua del porto turistico “Marina di Brindisi” dall’11 al 15 ottobre 2023. Si tratta di una delle rassegne nautiche più prestigiose del Mezzogiorno e proprio per questo rappresenta un punto di riferimento per le eccellenze del

settore.

Il Salone gode del patrocinio della Regione Puglia, della Provincia di Brindisi, del Comune di Brindisi, della Camera di Commercio, dell’Autorità di Sistema Portuale dell’Adriatico Meridionale, di Confindustria Nautica, di Confindustria Brindisi, del Distretto Produttivo della Nautica di Puglia e della Lega Navale Italiana.

Ci saranno anche i padiglioni espositivi delle forze dell’ordine, presenti con la Marina Militare Italiana, la Capitaneria di Porto, la Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco.

Il Salone Nautico di Puglia si svolge su un’area espositiva di 20.000 metri quadri in cui saranno presenti più di 200 imbarcazioni e 150 espositori.