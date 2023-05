L’Olanda si impegna a concedere aiuti finanziari per aiutare i porti a installare l’alimentazione da terra

(Porti del Mare del Nord; foto courtesy Port Authority Rotterdam)

I principali porti dei Paesi Bassi potranno beneficiare del sostegno per l’installazione di capacità di alimentazione da terra

L’Aja, Den Haag. Il Governo olandese si sta impegnando a fornire sostegno finanziario ai porti del paese per adottare ed espandere l’uso dell’energia da terra.

L’iniziativa riconosce i significativi investimenti necessari per soddisfare i mandati dell’UE in sospeso che richiedono l’uso dell’energia da terra, nonché l’obiettivo di migliorare l’ambiente intorno ai porti marittimi del paese.

Ridurre l’uso di combustibili fossili nei trasporti è essenziale perché l’UE consegua la neutralità climatica entro il 2050. Per realizzare tale obiettivo, è necessario che nell’UE vi siano abbastanza punti di ricarica e di rifornimento con combustibili alternativi per veicoli, aerei e navi che ne fanno uso.

Il Regolamento sull’infrastruttura per i combustibili alternativi (che fa parte del pacchetto “Fit for 55”) stabilisce obiettivi concreti per lo sviluppo di tale infrastruttura nell’UE nei prossimi anni. Nel giugno 2022 gli Stati membri dell’UE, riuniti in sede di Consiglio, hanno concordato una posizione comune sulla proposta della Commissione relativa a detto Regolamento. Il Consiglio e il Parlamento hanno raggiunto un accordo provvisorio in merito alla proposta nel marzo 2023.

Entro il 2030, i porti dell’UE dovranno disporre di energia da terra disponibile per le navi di stazza superiore a 5.000 tonnellate coperte dal Regolamento sulle Infrastrutture per i Combustibili Alternativi (Alternative Fuels Infrastructure Regulation, AFIR). Ciò includerà navi portacontainer, navi da crociera, navi passeggeri e navi combinate passeggeri e merci.

I funzionari governativi riconoscono che queste grandi navi richiederanno grandi quantità di energia mentre sono in banchina. Il Gruppo di consulenza Branche Organisatie Zeehavens (BOZ), formato per mantenere i contatti tra i porti e il Governo, ha precedentemente calcolato che nei porti dovranno essere installati circa 270 MW di capacità di alimentazione da terra per le navi coperte da AFIR. Stimano l’investimento richiesto a circa $ 325 milioni.

Il presidente della BOZ, Boudewijn Siemons, osserva che l’installazione dell’alimentazione da terra, nonostante i suoi benefici ambientali, non si traduce in un solido business case per i terminal e le Compagnie di navigazione.

Il Ministero delle Infrastrutture dei Paesi Bassi cerca di aiutare in questa sfida impegnandosi in un partenariato pubblico-privato con BOZ per stanziare 150 milioni di dollari nei prossimi anni per aiutare a realizzare impianti di alimentazione da terra nei porti marittimi.

Inoltre, altri 43 milioni di dollari saranno forniti dal Fondo per il Clima del paese. “Per raggiungere gli obiettivi climatici, è essenziale che tutti i settori diano il loro contributo, compreso il settore marittimo”, ha affermato il Ministro per le Infrastrutture e la Gestione delle Risorse Idriche Mark Harbers. “Allo stesso tempo, continua Harbers, ciò richiede enormi investimenti. Sono lieto che con questo regime di sovvenzioni possiamo offrire una mano al settore e stimolare ulteriormente l’installazione di elettricità da terra. Questo porta non solo a vantaggi ambientali, ma anche a generatori meno rumorosi che funzionano mentre una nave è ormeggiata. E, si spera, ci sarà spazio per lo sviluppo nei porti e per nuovi progetti climatici”.

Il progetto si concentrerà principalmente sui cinque principali porti marittimi dei Paesi Bassi, Rotterdam, Amsterdam, Groningen, Moerdijk e il porto del Mare del Nord (Vlissingen, Terneuzen e Gand). Le risorse per l’energia da terra sono destinate principalmente ai terminal, dove attraccano le navi AFIR, ma potranno beneficiare del sussidio anche altri progetti di alimentazione da terra per la navigazione marittima.

Abele Carruezzo