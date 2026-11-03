America’s Cup, 175 anni e una nuova rotta

Circolo Nazionale dell’Unione

Via San Carlo 99 – Napoli

mercoledì 4 novembre ore 19,15

Relatori

Marzio Perrelli, Ceo America’s Cup Partnership

Marilisa Varrone, manager in campo sportivo, vicepresidente del Circolo Posillipo

Francesco Saverio Lauro, avvocato marittimista

Non è solo un’occasione unica per dare visibilità in tutto il mondo alla più bella città di mare d’Europa. L’America’s Cup, la regata velica che si disputerà a Napoli l’anno prossimo, è soprattutto un’opportunità di sviluppo economico sia nel settore turistico-alberghiero sia in quello tecnico-nautico che può interessare università, media e cantieristica. Anche la ricaduta culturale sarà notevole soprattutto per i ragazzi che, camminando semplicemente nel race village, potranno confrontarsi con un evento di portata internazionale.

Ne parla al Circolo Nazionale dell’Unione, mercoledì 4 novembre alle 19,15, un ospite d’eccezione, Marzio Perrelli, Ceo di America’s Cup Partnership, in un confronto di idee con l’avvocato marittimista Francesco Saverio Lauro e con Marilisa Varrone che è manager nel settore sportivo nonché vicepresidente del Circolo nautico Posillipo e velista.

«La presenza di Marzio Perrelli al Circolo dell’Unione – dichiara il presidente Giuliano Buccino Grimaldi – ci onora e ci rende particolarmente orgogliosi perché ci consente di attingere direttamente alla fonte tutte le informazioni riguardanti l’America’s Cup, senza dubbio l’evento sportivo più atteso del prossimo anno a Napoli».

«La città è finalmente alla ribalta per un evento positivo – sottolinea Francesco Saverio Lauro – Non c’è campo di regata più bello del nostro Golfo. Eppure una grande competizione velica mancava dal 1960, anno in cui si tenne la regata olimpica che fu vinta dal re Costantino di Grecia».

«Ancora una volta il nostro circolo dimostra di essere parte vitale della società offrendo ai soci l’opportunità di incontrarne le punte di diamante» conclude Emanuele de Montemayor, consigliere delegato agli eventi culturali».