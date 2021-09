RISPOSTE TURISMO – ITALIAN CRUISE DAY 2021: candidature aperte per la nuova edizione di Carriere@ICD

L’unico career day in Italia dedicato al comparto crocieristico, e per i Premi di Laurea ICD (1.000 euro) e Assoporti (500 euro)

Candidature aperte per la nuova edizione di Carriere@ICD, l’unico career day in Italia dedicato al comparto crocieristico e per i Premi di Laurea ICD (1.000 euro) e Assoporti (500 euro), riconoscimenti dedicati rispettivamente alle migliori tesi sulla produzione/turismo crocieristico e sulla portualità crocieristica.

Le iniziative si inseriscono nell’ambito della decima edizione di Italian Cruise Day, il forum annuale di riferimento per il comparto crocieristico ideato e organizzato da Risposte Turismo in programma quest’anno a Savona venerdì 29 ottobre.

Per candidarsi alla nuova edizione di Carriere@ICD è necessario compilare il form su italiancruiseday.it entro il 24 settembre.

50 i posti disponibili riservati a candidati iscritti a università/master italiani o fino ai 27 anni di età, selezionati dalla segreteria organizzativa sulla base di criteri quali i titoli di studio conseguiti, la conoscenza delle lingue e le eventuali esperienze professionali già maturate nel settore turistico.

Tra tutte le candidature ricevute Risposte Turismo contatterà i candidati selezionati chiedendo loro di inviare un curriculum vitae che verrà consegnato alle aziende partecipanti per consentire potenziali contatti anche dopo il career day.

Numerose sono le aziende del comparto che hanno confermato la propria partecipazione e a cui si aggiungeranno altre realtà nelle prossime settimane: Costa Crociere, Costamed Ship Services, Family Travel Advisor, Fersina Viaggi, Giver Viaggi, Grandi Navi Veloci, Gruppo Bluvacanze, International Shore Services, Morandi Group, MSC Crociere, Porto di Livorno 2000, Trumpy Tours, Zampino Viaggi.

Dal 2011, anno della prima edizione, sono stati oltre 500 i partecipanti a Carriere@ICD, a dimostrazione della centralità del career day per tutti i giovani interessati a intraprendere un percorso professionale nel settore crocieristico.

È fissato invece per il 17 settembre il termine ultimo per l’invio delle candidature ai Premi di Laurea ICD (1.000 euro) e Assoporti (500 euro) attraverso la compilazione del form su italiancruiseday.it.

Il Premio di Laurea ICD verrà assegnato all’autore della migliore tesi sulla produzione e/o il turismo crocieristico laureatosi tra il 1° agosto 2019 ed il 31 luglio 2021. Dopo la prima valutazione Risposte Turismo contatterà i primi cinque candidati in graduatoria chiedendo l’invio della tesi completa. Al vincitore verrà inoltre data la possibilità di partecipare all’Italian Cruise Day 2021.

Il Premio di Laurea Assoporti verrà invece assegnato dall’Associazione dei Porti Italiani alla migliore tesi sul tema della portualità crocieristica discussa negli ultimi due anni.

La decima edizione di Italian Cruise Day è organizzata da Risposte Turismo in partnership con Palacrociere Savona e con la collaborazione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.



Italian Cruise Day 2021 è patrocinato dal Ministero del Turismo.

La partecipazione a Italian Cruise Day è possibile previa iscrizione.